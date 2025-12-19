Una tragedia aérea conmocionó al mundo del automovilismo y a la comunidad de NASCAR tras confirmarse la muerte del excampeón Greg Biffle, su esposa Cristina, y sus hijos, el pasado jueves 18 de diciembre, luego que en el avión que viajaban se estrellara en Carolina del Norte.

Pero horas después del siniestro, salió a la luz que Cristina le había mandado un mensaje a su madre antes del impacto.

La información fue revelada por Cathy Grossu, madre de Cristina Biffle, quien contó que recibió un breve y alarmante mensaje desde el avión. En él, su hija le advertía que la familia atravesaba una situación grave. No hubo más comunicación después de ese texto.

Retired NASCAR driver Greg Biffle's mother-in-law, Cathy Grossu, spoke out after her family was killed in a plane crash on Thursday. Grossu revealed the heartbreaking final text she received from her daughter just moments before the tragedy. Here's what she had to say >>… pic.twitter.com/vYcLHEyIoq — Country Rebel (@countryrebel) December 19, 2025

“Me envió un mensaje desde el avión y me dijo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo. Estamos devastados. Tenemos el corazón roto”, dijo Grossu.

El accidente ocurrió en el aeropuerto regional de Statesville, donde la aeronave se precipitó causando la muerte de todos sus ocupantes. Entre ellos estaban Greg Biffle, de 55 años; su esposa Cristina; su hijo Ryder, de cinco años; y Emma, hija adolescente de Greg fruto de una relación anterior.

X @JDunlap1974 Greg Biffle, su esposa Cristina, y sus hijos

También perdieron la vida Craig Wadsworth, amigo cercano de la familia y piloto vinculado a NASCAR, así como el piloto de la aeronave Dennis Dutton y su hijo Jack, quienes viajaban a bordo.

De acuerdo con el testimonio de Grossu, la familia se encontraba realizando un viaje de celebración, lo que hace aún más difícil procesar lo ocurrido. La mujer explicó que los había visto tan solo un día antes del accidente y que conserva el recuerdo de un encuentro lleno de afecto y alegría.

El dolor se profundiza al no poder recordar con claridad las últimas palabras intercambiadas con su hija y sus nietos, un detalle que, según confesó, la acompañará por siempre.

“Pensar que los mataran en un viaje de cumpleaños, que era un momento tan feliz para la familia. Y ver la forma horrible en que terminó, es algo tan difícil de sobrellevar. No puedo creer que se hayan ido”, contó a la revista People.

Agencia EFE Imágenes del avión luego del accidente.

Tras confirmarse el fallecimiento de todos los ocupantes, los familiares emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su devastación y pidieron respeto y privacidad para atravesar el duelo. En el mensaje destacaron el rol de Greg y Cristina como padres comprometidos y personas solidarias, muy activas en labores filantrópicas.

“No recuerdo cuáles fueron las últimas palabras que le dije a mi hija, a Greg o a mi querido Ryder. No lo recuerdo. Sé que nos abrazamos, pero no me acuerdo de esas últimas palabras y eso me va a perseguir. Pero eran felices”, lamentó.