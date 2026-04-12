Algunos de los centros de votación más importantes de las elecciones generales de Perú, por la cantidad de electores que concentran, están experimentando retrasos para instalar las mesas y recibir votantes, en algunos casos por la falta de material electoral.

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Una de las novedades de estas elecciones era la ampliación del horario de votación, que pasó a ser de 7.00 a 17.00 hora local (de 12.00 a 22.00 GMT) en lugar del horario tradicional, que era de 8.00 a 16.00 hora local (13.00 a 21.00 GMT), por recomendación de misiones internacionales de observación electorales en anteriores procesos como la UE.

Sin embargo, muchos locales de votación permanecían cerrados a las 7.00 hora local a la espera de que llegase el material de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el ente organizador de los comicios, como EFE pudo comprobar en el colegio Alfonso Ugarte, uno de los más grandes de Lima.

La misma situación se repetía en importantes colegios donde debían votar algunos de los candidatos presidenciales, según reportaron medios locales.

En algunos lugares, las urnas, actas y listas de electores comenzaron a llegar en torno a las 7.30 hora local, con alrededor de media hora de retraso, mientras los miembros de mesa y los primeros electores seguían esperando en fila para poder iniciar la votación con quejas y muestras de descontento.

La ONPE había explicado que había dado prioridad al envío del material electoral a los lugares más cercanos y que los últimos donde llegarían los elementos para celebrar la votación serían aquellos de Lima más cercanos al punto principal de reparto, aunque su previsión es que lo hiciese antes de la hora del inicio de la jornada.

En un comunicado, la ONPE atribuyó el retraso a un incumplimiento de la empresa encargada de repartir el material electoral y señaló que llegaría en torno a las 8.00 hora local.

Los locales más afectados son 75 instituciones educativas ubicadas en los distritos limeños de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, situados en el sur de la capital peruana.

El total de locales de votación afectados pro el retraso en la llegada del material electoral equivale al 0,72 % de los 10.336 centros habilitados a nivel nacional. “En el resto del país, el material llegó oportunamente y los comicios se están llevando a cabo con normalidad”, aseveró la ONPE.

El ente electoral señaló que para las anteriores elecciones de 2021 se requirieron 200 camiones para distribuir el material en Lima y la vecina provincia portuaria del Callao, y que en esta ocasión el despliegue necesitó 434 camiones por el incremento de los elementos para facilitar una votación más ágil, como el doble de cabinas.

“La ONPE lamenta los inconvenientes que este retraso ha provocado e invoca a los miembros de mesa a mantenerse atentos para que, en cuanto arribe el material, se de inicio al proceso”, concluyó.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda, y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.