Una posible brecha de seguridad en China encendió las alertas internacionales tras conocerse que un hacker habría obtenido un enorme volumen de información confidencial desde una infraestructura tecnológica estatal.

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De acuerdo con expertos en ciberseguridad, el material filtrado incluiría desde investigaciones avanzadas hasta documentos relacionados con defensa, lo que podría convertir este caso en uno de los robos de datos más grandes reportados en el país.

El conjunto de información comprometida superaría los 10 petabytes, una cifra que evidencia la magnitud del incidente. Para dimensionarlo, un solo petabyte equivale a mil terabytes, lo que supera ampliamente la capacidad de almacenamiento de dispositivos convencionales.

BREAKING:



Hackers have stolen 10 petabytes of data from China’s largest state-run supercomputing facility in Tianjin



The hackers were inside the system for months & stole:



- Missile and bomb schematics

- Aerospace and aviation research

- Bioinformatics & fusion simulation data pic.twitter.com/TJY4J2QzNx — Visegrád 24 (@visegrad24) April 9, 2026

Los datos provendrían del Centro Nacional de Supercomputación en Tianjin, una instalación clave que presta servicios a miles de entidades, incluyendo organizaciones científicas, tecnológicas y de defensa.

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Entre los archivos filtrados se encontrarían contenidos relacionados con áreas como ingeniería aeroespacial, simulaciones de fusión, bioinformática y desarrollos militares.

Además, se menciona que parte del material estaría vinculado a entidades de alto nivel como la Corporación de la Industria de la Aviación de China, la Corporación de Aeronaves Comerciales y la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa.

🧠 Alleged 10+ PB Research Data Leak Linked to China’s National Supercomputing Center



A post on a cybercrime forum claims that 10+ petabytes of research data from China’s National Supercomputing Center (NSCC) research infrastructure have been exfiltrated and are being offered to… pic.twitter.com/Ed9R8gsFM7 — Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) March 13, 2026

Según versiones analizadas por especialistas, el acceso al sistema se habría logrado a través de una red privada virtual comprometida.

Una vez dentro, el atacante habría utilizado una botnet una red automatizada de programas para extraer la información de forma gradual durante aproximadamente seis meses, evitando levantar sospechas al distribuir el tráfico de datos entre distintos servidores.

Según versiones analizadas por especialistas, el acceso al sistema se habría logrado a través de una red privada virtual comprometida.

Aunque algunos expertos consideran que las muestras publicadas parecen auténticas, la filtración no ha sido confirmada oficialmente. Medios internacionales han intentado obtener respuestas de autoridades chinas, sin éxito hasta el momento.

El supuesto responsable, identificado como “FlamingChina”, difundió parte de los archivos en Telegram y estaría ofreciendo acceso al resto del contenido a cambio de pagos en criptomonedas.

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Especialistas advierten que la magnitud de la filtración podría resultar especialmente atractiva para agencias de inteligencia de otros países, debido al valor estratégico de la información.