El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tildó este martes de “atentado contra la soberanía” de su país las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien insistió en X en que el exvicepresidente correísta Jorge Glas es un “preso político”.

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“Ahora que intentan reinventar al ‘preso político’, quiero ser enfático: esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional”, escribió Noboa en su cuenta de X.

Añadió que “este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”.

Sin mencionar nombres, pero citando los casos en que está involucrado Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), Noboa señaló: “Debe responder por asociación ilícita en el caso Odebrecht, que fue una red transnacional que también llegó a Colombia, por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, y por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí”.

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Noboa publicó el mensaje un día después de que Petro señalara en X que “es indudable que Jorge Glas es un preso político” y apuntase que cuando estuvo en Galápagos con Noboa, (diciembre 2024) le pidió “liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”, dijo.

El 16 de septiembre pasado, Colombia otorgó la ciudadanía a Glas (quien también tiene nacionalidad alemana) y Petro pidió a Ecuador entregarlo como un paso “para la paz de las naciones latinoamericanas”.

Correa compartió este martes un mensaje de la parlamentaria andina del correísta Sofía Espin, quien preguntó en X: “¿Acaso el respeto a la soberanía de un país permite vulnerar el derecho a la salud, permite la violación al derecho a la alimentación, permite la violación al derecho a la vida de un PPL?” (persona privada de la libertad).

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El sábado pasado, un juez negó un recurso de habeas corpus correctivo interpuesto para que se le aumenten a Glas las porciones de comida y le otorguen atención especializada en la cárcel, al considerar que no se han violado sus derechos y que recibe lo que exigía.

Un día después, Correa aseguró que Glas “es el preso político de América Latina en peores condiciones”.

Glas está en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa, donde cumple una pena de ocho años de cárcel por cohecho (caso Sobornos) y asociación ilícita (caso Odebrecht) y otra de 13 años por peculado (malversación de fondos públicos/caso Reconstrucción de Manabí).

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El nuevo enfrentamiento entre Noboa y Petro tiene lugar en el marco de tensiones entre Ecuador y Colombia que mantienen una guerra comercial desatada cuando Noboa anunció un arancel del 30 % a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Del 30 % de aranceles entre ambos países se escaló desde marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia ha cerrado su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.

Colombia también cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.