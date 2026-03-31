De no creer. Así fue el caso de Miriam Lancaster, una mujer canadiense de 84 años, que en lo últimos días se hizo viral en redes sociales, luego de que mediante un video hiciera pública una historia que para muchos podría sonar descabellada. Se trata del día que decidió irse de urgencias al hospital buscando ayuda para aliviar un dolor que venía presentando en la columna, pero, lejos del alivio que pretendía encontrar, salió del lugar completamente desconsertada, luego de que una profesional de la salud le sugiriera mejor someterse a la eutanasia.

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De acuerdo con lo que narró la mujer, el hecho se registró el pasado mes de abril en el Hospital General de Vancouver, al cual fue trasladada de urgencias por una lesión en la base de la columna, conocida como fractura de sacro, la cual suele presentarse comunmente en personas de edades avanzadas.

Al llegar a la sala del centro hospitalario, la profesora de piano jubilada afirma que solo quería saber de dónde provenía el dolor y obtener ayuda para calmarlo. No obstante, la respuesta que recibió por parte de la profesional de la salud que la atendió, a su parecer, distaba mucho de esto último.

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“Una joven doctora se me acercó y las primeras palabras que salieron de su boca fueron: queremos darte eutanasia”, narra la mujer.

Ante estas palabras, Lancaster señala que su primera reacción fue enojarse, pues por su cabeza, pese al dolor que estaba experimentando, nunca se había cruzado la idea de terminar con su vida. “Un paciente ya está molesto y desorientado y desearía no estar allí. Eso es lo último que tengo en mente. No quería morir”, manifestó la mujer en su relato.

“Todo lo que sabía era que tenía un dolor insoportable y un extraño acababa de sugerirme que terminara con mi vida”, concluyó.

I met an 84-year-old woman who was offered euthanasia at a Canadian hospital practically upon arrival.



Miriam didn’t want to die. She recovered well and travelled to Cuba, Mexico, and Guatemala.



Stop offering death to people who have adventures to lead! pic.twitter.com/ZjEfSaKmix — Amanda Achtman (@AmandaAchtman) March 18, 2026

Así reaccionó la familia de la mujer a la que le ofrecieron la eutanasia luego de ir a urgencias por un dolor

Luego de lo acontecido, la hija de Miriam, Jordan Weaver, también se mostró ofendida por la propuesta que la médica le había hecho a su madre.

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“¿Debería realizarse de inmediato la eutanasia en una situación que no pone en peligro la vida? Se trata de controlar el dolor. (...) El hecho de que alguien tenga 84 años no significa que esté listo para ir al montón de chatarra de la vida", contó la mujer.

Adicionalmente, la hija de Miriam calificó el tratamiento hospitalario de su progenitora como un “insulto a las personas mayores” y reiteró que, sobre todo por la religión que practican, nunca se les habría cruzado por la mente esa opción.

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“Mi madre y yo somos católicos practicantes”, dijo. “No aceptamos el suicidio asistido bajo ninguna circunstancia”.

¿Es legal la eutanasia o suicidio asistido en Canadá?

Si bien la eutanasia es legal en Canadá para personas mayores de edad, al igual que en muchos otros países que la permiten, los pacientes interesados en someterse a ella deben cumplir con una serie de características.

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Entre ellas:

Tener más de 18 años y contar con las facultades mentales necesarias para tomar sus propias decisiones.

Padecer de una condición médica grave e irreparable, o de un sufrimiento físico y/o mental insoportable que afecte considerablemente su calidad de vida.

De acuerdo con las cifras reveladas por el Gobierno y las autoridades de salud de Canadá, desde el 2016 —año en el cual se legalizó el suicidio asistido en dicho país— hasta la fecha más de 76 mil personas se han sometido a este procedimiento.

¿Qué pasó con la mujer a la que le ofrecieron la eutanasia luego de asistir a urgencias por un dolor de espalda?

Tras rechazar la sugerencia de la médica, Lancaster optó por permanecer con otro tratamiento en el mismo hospital del cual salió completamente sana aproximadamente 3 semanas y 10 días después.

Desde entonces, Miriam no ha desaprovechado la más mínima oportunidad de vivir y experimentar cosas nuevas. Según narró: realizó varios viajes a Cuba, México y Guatemala.

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Además, se atrevió a escalar, montó a caballo y hasta subió al volcán Pacaya, a 8,373 pies de altura, durante su visita a Guatemala.

Jordan afirma que su madre no es una mujer débil y que, por el contrario, está llena de vida: “No es frágil. Ella es muy enérgica. Ella lee libros. Ella va al teatro. Está alerta”, relató.

No era la primera vez que escuchaba una propuesta de eutanasia

Finalmente, Miriam reveló que esta no sería la primera ocasión en la que en un hospital le ofrecían esta opción para “terminar con el dolor”.

Según reveló, en 2023, cuando su esposo se enfrentaba a un cáncer que ya le había hecho metástasis, los médicos también le ofrecieron la misma solución.

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“Por supuesto, él lo negó”, dijo Lancaster. “Solíamos ir a la iglesia. Ambos estamos listos para partir si el Señor nos llama, y ​​eso es lo que le pasó a él".

Al respecto, el Vancouver Coastal Health, que supervisa el Hospital General de Vancouver, aseguró a medios locales que “no tenía conocimiento de ninguna comunicación entre el paciente y el médico” con respecto a la eutanasia.

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Además, manifestaron que están “comprometidos con la salud y la seguridad de todas las personas a nuestro cuidado”.

“El personal puede considerar sugerir la eutanasia según su criterio clínico, si tiene los conocimientos y habilidades necesarios”, señaló el hospital; no obstante, aclararon que el departamento de emergencias “generalmente no estaba en condiciones de plantear el tema del suicidio médicamente asistido”.

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“Recomendamos encarecidamente a cualquier persona que tenga inquietudes sobre su atención que se comunique con nuestra Oficina de Calidad de Atención al Paciente”, concluyó el VCH.