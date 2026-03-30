El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este lunes que los efectos de la guerra de Irán en materia de inflación y ralentización del crecimiento variarán según el país o la región, dependiendo de factores como la exposición energética o el espacio fiscal disponible.

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Los precios de la energía, las cadenas de suministro o los mercados financieros son las principales cadenas de transmisión de los efectos que está teniendo ya el conflicto, que promete deparar, en términos generales, precios más altos y menor perspectiva de crecimiento, según un artículo publicado hoy en el blog del FMI.

“La conmoción es global, aunque asimétrica. Los países importadores de energía están más expuestos que los exportadores, los países más pobres más que los más ricos, y los que tienen reservas escasas más que los que cuentan con amplios colchones”, detalla el organismo.

El FMI insistió en que gran parte de la situación depende de cuánto dure el conflicto -iniciado el pasado 28 de febrero con una operación conjunta de EE. UU. e Israel- y de la magnitud de los daños que cause a la infraestructura y a las cadenas de suministro.

En el caso de una guerra breve, podría hacer que los precios del petróleo y el gas se disparen antes de que los mercados se ajusten, mientras que un conflicto prolongado podría mantener la energía a precios elevados y ejercer presión sobre los países que dependen de las importaciones.

También contempla un escenario intermedio donde persistan las tensiones, la energía siga siendo costosa y la inflación resulte difícil de contener, “con una incertidumbre y un riesgo geopolítico constantes”.

“Aunque la guerra podría moldear la economía global de diferentes maneras, todos los caminos conducen a precios más altos y a un crecimiento más lento”, insisten los autores del artículo.

En cuanto a la tensión inflacionista provocada por el cuello de botella en el estrecho de Ormuz, por donde transita un 25 % del petróleo mundial y un 20 % del gas natural, en Europa, Italia y el Reino Unido se encuentran especialmente expuestos por su dependencia gasística, mientras que Francia y España estarían relativamente protegidos gracias a su mayor capacidad en nucleares y renovables.

Además de que la guerra ya endureció las condiciones financieras globales, partes de Oriente Medio, África, Asia Pacífico y Latinoamérica se enfrentan a la presión adicional de los precios más altos de fertilizantes (un tercio de ellos pasa por Ormuz) y alimentos.

Las personas en países de bajos ingresos son las más vulnerables en este terreno, apunta el FMI, ya que los alimentos representan, en promedio, “alrededor del 36 % del consumo, en comparación con el 20 % en economías emergentes y el 9% en las avanzadas”.

La guerra, explica el organismo, también está reconfigurando las cadenas de suministro de insumos críticos o no energéticos (como el helio, básico para fabricar semiconductores), ya que el cierre de Ormuz obliga a desviar cargueros, alargando plazos de entrega y elevando los costos de flete y seguros.