Volkswagen, el gigante automotriz alemán, no pasa por su mejor momento a nivel económico, a propósito de la guerra arancelaria que empezó Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, pero que ha continuado en gran parte del mundo.

A la empresa también le ha afectado la competencia en países como China y los problemas que atraviesa Porsche, que cambió de estrategia para prolongar la vida útil de los motores de combustión.

El mal momento de la compañía se refleja en los resultados económicos del año pasado. Las ganancias se redujeron a casi la mitad, en comparación al año anterior. En números, el beneficio en 2025 se redujo en torno a un 44%, pasando de 12.400 millones de euros a 6.900 millones, según informó este martes la misma empresa, que es la mayor fabricante de automóviles de Europa. La facturación se redujo un 0,8%, hasta alcanzar casi 322.000 millones de euros.

Oliver Blume, SEO de Volkswagen, anunció, por medio de una carta a los accionistas, que se suprimirán unos 50.000 puestos de trabajo hasta 2030. Esto abarca a todas las marcas y divisiones de VW. Esto después de que a finales de 2024 ya se había acordado con los sindicatos la supresión de 35.000 puestos de trabajo en Alemania hasta 2030, principalmente en la marca principal VW. Se estima que en ese año trabajaban en todo el grupo VW alrededor de 293.000 empleados en Alemania.

“El año 2025 se caracterizó por las tensiones geopolíticas, los aranceles y la alta intensidad de la competencia”, afirmó su director financiero, Arno Antlitz, en un comunicado. Destacó que a pesar del “difícil panorama”, lograron reforzar la “solidez del grupo VW” con el lanzamiento al mercado de 30 nuevos modelos, avances en la reestructuración y un flujo de caja neto mejor de lo esperado. También reconoció “el nivel actual de resultados, ajustado al 4,6% antes de la reestructuración, no es suficiente a largo plazo”.

En lo que refiere a ventas, el grupo cayó en 2025 por debajo de la marca de los nueve millones. La empresa, a nivel mundial, entregó 8,98 millones de vehículos de todas las marcas del grupo, un 0,5 % menos que el año anterior.

Hablando de su filial Porsche, el resultado operativo en 2025 ascendió a 90 millones de euros, frente a los casi 5.300 millones de euros del año anterior. Incluyendo los servicios financieros, el fabricante de coches deportivos obtuvo 413 millones de euros, mientras que en 2024 las ganancias aún se situaban en 5.600 millones de euros. La diferencia es que decidió cambiar de estrategia y volver a centrarse en los modelos de propulsión convencional, tras estudios que demuestran que los aficionados a los coches deportivos siguen apegados al motor de combustión.