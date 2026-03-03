La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado el pasado 28 de febrero.

Según informes de campo, la cifra de 555 anunciada este lunes por el organismo registró un ascenso de 232 víctimas nuevas, en las últimas horas.

Por su parte, la organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, dijo este martes que al menos 742 civiles han muerto en Irán, entre ellos 176 menores de edad.

Además, 971 civiles han resultado heridos, incluidos 115 niños, mientras que otros 624 fallecimientos permanecen pendientes de confirmación y clasificación, de acuerdo con el último informe de HRANA.

El cuarto día de guerra comenzó con nuevos ataques del Ejército de Israel contra Teherán y Beirut, después de que Hizbulá anunciara el envío de drones contra una base israelí y de que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara haber destruido una sede militar de EE. UU. en Baréin.

Hasta primera hora de este martes se sucedieron bombardeos cruzados con distintos objetivos. Estados Unidos e Israel continuaron a su vez centrados en ofrecer diferentes justificaciones del ataque conjunto del sábado contra Irán, que fueron rebatidas por Teherán.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.