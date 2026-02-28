Lo que debía ser una celebración de principio a fin por poco termina en tragedia: un grupo grande de estudiantes que recibían su graduación de una universidad mexicana se disponían a tomarse una foto grupal ya con diploma en mano, sin embargo, las gradas en las que se disponían colapsaron dejando varios heridos.

Lea también: Hijo de Sofía Vergara visitó la estatua de su madre en el Gran Malecón

El hecho ocurrió en el campus de la Universidad Iberoamericana, ubicada en Ciudad de México, y quedó grabado en video por asistentes a la ceremonia que se llevó a cabo el pasado viernes 27 de febrero.

De acuerdo con las imágenes que circula ampliamente por redes sociales, los 135 graduados de la Licenciatura en Psicología se encontraban ya dispuestos en las gradas para la esperada fotografía cuando de repente, colapsan.

Los asistentes al evento de inmediato se dispusieron a socorrer a los jóvenes. Asimismo, organismos de emergencia llegaron al lugar a atender a los heridos que sumaron 23, ninguno de ellos reviste gravedad. Sin embargo, seis fueron trasladadas a hospitales para su valoración médica.

Lamentable incidente en la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe. Cuando se tomaban las fotografías de graduación de estudiantes de psicología, el templete colapsó. Se informó que 33 jóvenes resultaron lesionados. 5 de ellos fueron hospitalizados. pic.twitter.com/MuzdmqFtc8 — Revista Zócalo (@RevistaZocalo) February 28, 2026

Lea también: Trucos caseros para mantener el cilantro fresco hasta tres semanas

La Universidad Iberoamericana lamentó el suceso y sobre la noche del pasado viernes había reportado que solo tres estudiantes permanecían en observación hospitalaria y que “autoridades de la Universidad se encuentran presentes en el hospital para brindar apoyo y mantener comunicación permanente con sus familias”.

“Reiteramos nuestra responsabilidad institucional y el compromiso de cuidado con cada integrante de la IBERO. La Clínica de Bienestar Universitario recibirá a todas aquellas personas que requieran acompañamiento emocional”, sostuvo el alma mater mediante un comunicado.

Miryam Urzúa, jefa de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), explicó que la estructura no tenía la calidad requerida para soportar la carga y cayó hacia la parte posterior. Agregó que los estudiantes afectados solo presentan cortes y torceduras consideras leves.

Lea también: Nequi alertó sobre nueva modalidad de estafa digital: así operan y cómo proteger su cuenta

“Se iba a hacer el acto de sacada de foto de todo el estudiantado que salía este año. Eran alrededor de ciento treinta y cinco estudiantes en donde se había puesto un templete para que ellos se subieran. Lamentablemente, el templete no resistió el peso de estos ciento treinta y cinco jóvenes”, precisó Urzúa.

Sobre esto, la universidad mexicana indicó que “fortalece sus protocolos institucionales de protección civil para garantizar la seguridad de todas las personas que acuden a sus instalaciones”.

“Agradecemos profundamente la solidaridad que ha recibido, a lo largo del día, la generación 2022-2026 de la Licenciatura en Psicología. Fieles a nuestra inspiración ignaciana, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado integral de todas las personas”, cerraron.