La Asamblea Nacional de Venezuela designó el pasado miércoles al abogado especialista en derechos humanos Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado, luego de que Tarek William Saab presentara su renuncia al cargo que ocupó desde 2017.

En una sesión transmitida por el canal oficial de la AN, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que Devoe fue propuesto para ocupar de manera temporal la Fiscalía mientras se lleva a cabo el proceso constitucional para elegir al fiscal general definitivo.

Larry Daniel Devoe Márquez es bien conocido por sus estrechos vínculos con los hermanos Rodríguez y de ser sancionado en 2019 por el gobierno canadiense, siendo incluido en… pic.twitter.com/D3AJ16rUg2 — Free Venezuela (@XFreeVenezuela) February 26, 2026

Según el Legislativo, Devoe es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) con especialización en derecho constitucional, derechos humanos y Estado de derecho, además de contar con formación en ciencias penales y criminalísticas. También se destacó su experiencia en materia de derechos humanos y su rol dentro del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Saab remitió su carta de renuncia a la Asamblea Nacional sin detallar los motivos, justo en un contexto de movimientos importantes dentro de las instituciones venezolanas. Tras dejar la Fiscalía, fue designado defensor del pueblo encargado en sustitución de Alfredo Ruiz Angulo, quien también presentó su renuncia por motivos personales, familiares y de salud.

Ambos cargos, Fiscal General y Defensor del Pueblo, estarán bajo encargo temporal mientras se conforma un comité de postulaciones que evaluará candidatos y escogerá a los titulares definitivos, un proceso que sigue lo establecido en la Constitución venezolana.

¿Dónde ha trabajado Larry Daniel Devoe?

Además de su trabajo en derechos humanos, Devoe ha representado a Venezuela ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha participado en varios foros regionales sobre la protección de derechos fundamentales, lo que fue resaltado por el Parlamento al justificar su nombramiento temporal.

La transición ocurre en medio de un proceso legislativo que incluye la aprobación de una ley de amnistía destinada a liberar a presos políticos, lo que ha generado atención tanto dentro como fuera del país.