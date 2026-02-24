El Gobernador del Estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró hoy que no hay riesgos de que México pierda ninguna de las tres sedes de la Copa Mundial 2026 como consecuencia de la violencia desatada en el país.

“Hay mucha información falsa; algunos medios la han tomado, pero la propia presidenta Claudia Sheimbaum lo acaba de anunciar: no hay absolutamente ningún riesgo para México de perder ninguna de las tres sedes del Mundial”, dijo Lemus a los medios mexicanos.

Como consecuencia de la muerte el pasado domingo en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el país sufrió un brote de violencia que despertó inquietud en el extranjero donde se preguntaron si México podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.

Lemus explicó ayer hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

“El próximo sábado la FIFA presentará el trofeo del Mundial en el Estadio Akron de Guadalajara; están confirmados los dos partidos del repechaje en marzo y los cuatro del Mundial, que serán en Guadalajara. Además, el 3 de marzo tendremos un juego de las leyendas del Real Madrid contra las del Barcelona.

Como previa del Mundial, México será sede de cuatro partidos de repesca que determinarán los últimos clasificados al Mundial.

En Guadalajara, el próximo 26 de marzo Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica y el ganador enfrentará al Congo por un boleto a la Copa del Mundo, en tanto, en Guadalajara el 26 Bolivia irá ante Surinam y el vencedor se jugará el pase al Mundial ante Irak.

Ciudad de México será sede del partido de inauguración del Mundial, entre México y Sudáfrica, el 11 de junio. Después en la capital habrá otros dos partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos y otro de la de octavos.

Para Guadalajara están programados cuatro encuentros de la primera fase, entre ellos el España-Uruguay del 26 de junio.

En tanto Monterrey será escenario de tres duelos de la fase de grupos y uno de la ronda de los 32 mejores.