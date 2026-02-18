La justicia estadounidense volvió a postergar la audiencia en contra del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que estaba programada en una corte federal en Nueva York para el 17 de marzo.

Leer también: Candidatos presidenciales de Perú desconfían del nuevo gobernante que elegirá el Congreso

De acuerdo con medios locales, la audiencia se volvió a programar por solicitud de la defensa de Maduro y Flores, argumentando “problemas de planificación y logística”. La solicitud fue aceptada por el juez encargado.

Hay que recordar que en la primera audiencia, el pasado 5 de enero, Maduro se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un “prisionero de guerra”. El exmandatario está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Después de la solicitud, la audiencia quedó para el 26 de marzo. Maduro y Flores están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el cual comenzó a funcionar desde inicios de la década de los 90 y, poco a poco, se fue convirtiendo en la prisión a donde llevaban a los presos del más alto nivel.

Maduro gobernó Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026. Luego de su captura por parte de Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 3 de enero, fue sustituido de forma interina por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Trump dice que entiende que Delcy Rodríguez aún defienda a Maduro en sus discursos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes “entender” que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendiera recientemente que el depuesto Nicolás Maduro es el presidente legítimo de su país, algo que atribuyó al propio funcionamiento de la política.

Importante: Trump vuelve a hablar de diálogo con Cuba mientras la situación se agrava en la isla

Preguntado en el avión presidencial por esas declaraciones de Rodríguez, hechas en una entrevista la semana pasada con el canal estadounidense NBC, Trump opinó que “probablemente ella tiene que decir eso”, y acto seguido, especificó que “políticamente, quizás ella tiene que decir eso”.

“La relación con Venezuela... Está haciendo un gran trabajo, y entiendo completamente esa declaración”, insistió.

Rodríguez concedió a NBC la semana pasada la primera entrevista a un medio estadounidense tras la captura y detención de Maduro el 3 de enero en Caracas por parte de EE.UU., que lo ha acusado de delitos de narcotráfico y corrupción y lo mantiene en custodia en una prisión de Nueva York.

“Le puedo decir que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Le digo esto como abogada, que lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, declaró Rodríguez en el programa de entrevistas ‘Meet The Press’ el pasado jueves.

Rodríguez afirmó que está decidida a convertir Venezuela en un gran productor de crudo a la altura de EE. UU. o Arabia Saudí, y a su vez defendió que la nueva ley de hidrocarburos no es tanto un paso hacia la desnacionalización del sector petrolero, sino una manera de distribuir mejor los dividendos entre la población.