Una intensa tormenta invernal, que paralizó este martes varias regiones de Estados Unidos, obligó al cierre temporal del Zoológico Nacional Smithsonian, sin embargo, dos pandas gigantes causaron sensación en redes sociales al jugar en la nieve.

Leer más: “Es muy difícil jugar este tipo de partidos”: Arturo Reyes

La emotiva escena, que fue grabada en video y rápidamente se volvió viral, sorprendió al público, ya que los animales fueron vistos disfrutando del frío extremo.

En medio de la emergencia climática, las autoridades del zoológico decidieron resguardar a sus animales en espacios interiores, como medida preventiva ante las bajas temperaturas y el riesgo de acumulación de nieve y hielo.

Luego, cuando las condiciones meteorológicas mejoraron y permitieron la reapertura del sitio, los osos pandas llamados ‘Bao Li’ y ‘Qing Bao’ salieron de sus zonas techadas y comenzaron a explorar el entorno con mucha curiosidad, acercándose a las estructuras del recinto que estaban cubiertas de nieve.

Ver también: Asesinan de un disparo en la cabeza a alias Chamo en el barrio Topacio de Baranoa

Las imágenes muestran a los osos deslizándose por las rampas, rodando sobre el suelo nevado y trepando las plataformas del recinto, como si se tratara de un enorme parque de diversiones natural, lo que causó gran ternura entre los internautas.

En varios fragmentos del video se ve a los pandas revolcándose boca arriba, sacudiendo la nieve con sus patas y volviéndose a subir a las rampas para repetir el juego varias veces.