El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, consideró este miércoles que Latinoamérica puede crecer cerca del 5 %, por sobre las predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), si los países trabajan juntos.

El FMI “habla de un crecimiento del 3,4 %, pero si es que todos trabajamos juntos, con la misma intención, con la misma fuerza, estoy seguro que podemos llegar a un crecimiento cerca del 5 %”, dijo en su intervención en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

“No debemos dejar que nos roben nuestros recursos, no debemos dejar que nos roben nuestra dignidad y jamás, jamás, estar de rodillas, sino estar parados y bailando juntos”, anotó.

Noboa agregó que Latinoamérica es una “región de oportunidades”, que tiene recursos, talento joven, biodiversidad, energía, creatividad y una ubicación estratégica en el mundo.

“Podemos ser proveedores de alimentos, energía limpia, innovación de estabilidad. Pero más que nada tenemos una chispa, que ninguna región del mundo lo va a poder igualar jamás”, apuntó al instar a la región a “estar junta, respetando siempre la libertad de cada uno, y tratando a los criminales “como criminales porque se pasean a veces entre país y país haciendo desmadres y afectando la paz de cada uno de nosotros”.

Subrayó en la importancia de la unidad, porque la región viene de “una historia frágil, unas sociedades frágiles, y si es que hoy no tenemos esa fuerza, no podemos sostener naciones que merecen estabilidad, paz y bienestar”, dijo.

Noboa destacó que su país “por fin ya está abierto al mundo, pero más importante: está abierto a Latinoamérica”, que, en los últimos tres años, ha invertido en su país más que en los anteriores 25 años, dijo.

“Como Gobierno entendemos que si no estamos juntos en un mundo polarizado, estamos fregados”, agregó al insistir en que se debe luchar para que las naciones “no sean arrebatadas por el narcotráfico, por la criminalidad”.

Destacó la estabilidad macroeconómica de su país y aseveró que la cita en Panamá es una plataforma de alto nivel para pensar en serio el futuro de la región y construir desde el diálogo soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

“Tenemos aquí una oportunidad única que es mostrarle al mundo una América Latina y el Caribe dinámica, innovadora y con el potencial de consolidarse como una solución frente a los grandes retos globales”, dijo al abogar por una América Latina integrada para que los pueblos puedan trabajar juntos, entre otros temas, para reducir la pobreza.

Su país -comentó- ha logrado bajar el índice de pobreza hasta su punto “más bajo en la historia 21,4 %” del 28 % en que se encontraba en noviembre de 2023, cuando asumió el poder.

“Ecuador estaba al borde del precipicio, con una red de narcotráfico metida en todas las instituciones, con inseguridad, con falta de paz, con cero esperanza, pero lo arreglamos y logramos” bajar el indicador de pobreza al punto más bajo de la historia, dijo al comentar que también el riesgo país ha bajado a su punto más bajo (413 puntos).

El país “está mejor. Existe optimismo en las familias, en la gente aún así, con una campaña de desinformación absoluta, con ataques todos los días, con cuatro intentos de asesinato en dos años, y aún así existe optimismo”, señaló.

Mencionó la importancia del diálogo y la cooperación e invitó a los jefes de Estado a avanzar, cada uno “con sus estilos particulares”, en la “tarea más difícil: darle esperanza a nuestra gente de que las cosas van a estar mejor”.