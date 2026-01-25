El hombre que murió el sábado en Mineápolis a causa de los disparos de agentes federales ha sido identificado como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de veteranos de esta ciudad del estado de Minesota, según han contado familiares y conocidos a medios locales.

Pretti, nacido en el estado de Illinois, estudió enfermería en la Universidad de Minnesota y logró su título para practicar enfermería en 2021.

La familia de Pretti ha confirmado a medios que el hombre había participado en protestas que tuvieron lugar en Mineápolis después de que agentes de inmigración mataran a otra mujer en esta ciudad hace menos de tres semanas en el marco de las redadas masivas contra migrantes ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

CRAIG LASSIG/EFE La gente se reúne para una vigilia vespertina en Whittier Park, a pocas cuadras del lugar donde Alex Pretti fue asesinado a tiros por agentes federales en el sur de Minneapolis, Minneapolis, Minnesota.

La Organización de Enfermeros Titulados de Minesota confirmó a su vez la muerte de Pretti publicando un comunicado en el que lamentó la tragedia y afirmó que la comunidad de enfermeros en el estado está de luto por el suceso.

Imágenes publicadas en internet muestran a más de media docena de agentes de inmigración forcejeando con el hombre antes de dispararle a bocajarro.

Alex Jeffrey Pretti, a white male from Illinois, was a University of Minnesota graduate and medical professional with the U.S. Department of Veterans Affairs, an outdoorsman, dog owner, and legal gun owner with no criminal record—killed by his government on 01/24/2026. pic.twitter.com/gWuYBSJz2B — AffairsX (@affairsXnow) January 25, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige los servicios de inmigración, ha asegurado que el hombre portaba un arma semiautomática y dos cargadores llenos y que sus agentes actuaron en defensa propia.

El Gobernador de Minesota, el demócrata Mike Walz, ordenó desplegar la Guardia Nacional estatal para garantizar la seguridad en la ciudad, donde parte de la ciudadanía ha protestado contra las redadas a gran escala.

El suceso del sábado es el segundo de este tipo en algo más de dos semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su auto en el transcurso de un operativo.

Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno Trump a principios de enero, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.