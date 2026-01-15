La Iglesia católica informó sobre el nombramiento del obispo colombiano monseñor Luis Manuel Alí Herrera como vicario del arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, uno de los templos más emblemáticos del catolicismo en Roma.

Asimismo, la designación fue realizada por el papa León XIV, quien encomendó al prelado esta responsabilidad pastoral en uno de los santuarios marianos de mayor relevancia histórica y espiritual para la Iglesia universal.

La basílica de Santa María la Mayor ocupa un lugar central dentro del catolicismo, no solo por su antigüedad y devoción mariana, sino también porque allí reposan los restos del papa Francisco, lo que refuerza su significado religioso.

Por otro lado, en su nuevo rol, monseñor Alí Herrera trabajará de manera cercana con el cardenal Rolandas Makrickas, arcipreste del templo desde julio de 2025. Entre sus funciones estarán el acompañamiento pastoral, la coordinación de los canónigos, la organización de las celebraciones litúrgicas y la atención a los fieles y peregrinos que visitan diariamente la basílica. Asimismo, podrá representar al arcipreste cuando las circunstancias lo requieran.

La Santa Sede confirmó que el obispo colombiano continuará ejerciendo como secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, cargo que ocupa desde marzo de 2024, desde el cual lidera iniciativas y protocolos orientados a la prevención y atención de abusos contra menores y personas vulnerables dentro de la Iglesia.

Redes sociales: X Monseñor Luis Manuel Alí Herrera.

Nacido en Barranquilla, monseñor Alí Herrera ha sido obispo auxiliar de Bogotá y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia. Desde hace varios años desarrolla su labor pastoral y administrativa en el Vaticano, convirtiéndose actualmente en el colombiano con el cargo más alto dentro de la estructura de la Iglesia católica.

