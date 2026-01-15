Cualquier decisión de la Justicia estadounidense sobre el líder venezolano, Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero por las fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York, será ilegal, declaró hoy el Ministerio de Exteriores de Rusia.

“De acuerdo con las normas del derecho internacional reconocidas por todos y basadas en el principio de la igualdad soberana de los Estados, Nicolás Maduro, como jefe de Estado, goza de inmunidad absoluta ante la jurisdicción de Estados Unidos y de cualquier otro Estado”, dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

Según Zajárova, “incluso dejando de lado la cuestión del uso ilegal de la fuerza” en Venezuela, el mero hecho del “secuestro y detención” de Maduro viola gravemente las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos.

“Cualquier decisión judicial sería igualmente ilegal a menos que un tribunal estadounidense se acuerde del derecho internacional y ordene la liberación (de Maduro)”, aseveró.

Según Rusia, “los posibles argumentos de que Nicolás Maduro supuestamente renunció a sus poderes presidenciales y, por lo tanto, perdió su inmunidad no pueden tomarse en cuenta, ya que su destitución se produjo como resultado de una operación militar ilegal de Estados Unidos”.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, saludó la víspera la política de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la defensa de la soberanía del país tras la “operación ilegal” de Estados Unidos, que acabó en la captura de Maduro.

Desde el pasado día 3, Rusia ha criticado en varias ocasiones el apresamiento de Maduro y ha exigido su restitución como presidente de Venezuela.

A la vez, las autoridades rusas, incluido el presidente, Vladímir Putin, han eludido arremeter directamente contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar la captura de Maduro.