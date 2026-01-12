El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que los líderes de Irán le “llamaron” ayer y “quieren negociar” tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país.

“Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar”, dijo Trump dijo a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno “va a hacer una determinación”.

“Quizás tengamos que actuar antes de una reunión”, agregó.

El mandatario consideró que el Gobierno iraní “está empezando” a cruzar una línea porque “ha muerto gente que no tenía que morir”, algo que atribuyó al imperio de la “violencia” por parte de sus líderes.

“Algunos de los manifestantes murieron por estampida, había muchos. Y a algunos les dispararon”, declaró.

Trump dijo que el Ejército de EE. UU. está “estudiando” el asunto y “hay un par de opciones” que describió con varias preguntas: “¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?”.

El republicano, no obstante, dijo creer que Irán se toma sus amenazas en serio después de “años” tratando con él, y remitió a las muertes del general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, el líder del Estado Islámico, Abu Baker al Baghdadi, o “la amenaza nuclear iraní que disminuyó”.

“Y ahora acabamos de tener lo de Venezuela. ¿No diría usted que sí (Irán se toma en serio las amenazas) después de todas estas cosas que hicimos?”, apostilló.

Además, minimizó su preocupación por posibles ataques iraníes contra bases estadounidenses después de las amenazas vertidas hoy por el presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf: “Si lo hacen, les atacaremos a unos niveles que nunca les han atacado antes”.

Los comentarios se producen entre reportes de que Trump se reunirá el martes con su gabinete para tener su primera discusión formal sobre posibles acciones, entre ellas ciberataques, sanciones y bombardeos, según informó The Wall Street Journal.

Antes de irse, Trump indicó además que planea llamar al magnate Elon Musk para abordar el envío de satélites de su empresa Starlink a Irán para ayudar en los apagones y “que internet siga funcionando”.

Al menos 538 personas han muerto, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos, en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se han propagado por todo el país y el extranjero.