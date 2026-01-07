Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Lea: Marco Rubio reveló cuál es el plan que tiene EE. UU. para Venezuela: contempla tres fases

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, señaló que la mujer era “una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos”, lo que calificó de un “acto de terrorismo interno”, por lo que un agente de ICE, que “temía por su vida”, realizó “disparos defensivos”.

“La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo”, indicó en sus redes sociales la funcionaria, quien no reveló la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

Lea: Apostador ganó US$436.000 tras la captura de Nicolás Maduro

El hecho ocurrió mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el DHS reportó la detención acumulada de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año.

Residentes de Minnesota protestaban este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria del DHS denunció que “los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE”, al citar que estos agentes afrontan un incremento de 1.300 % en ataques contra ellos y de 8.000 % en amenazas de muerte.

Lea: PDVSA confirmó que avanza en negociaciones para vender crudo a Estados Unidos

El incidente recuerda a uno similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que “intentó conducir su vehículo” contra ellos, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció tras el tiroteo de ahora que “la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad”.

“Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas”, señaló el demócrata en X.

Lea: Casa Blanca dice que mantiene “la máxima influencia” sobre Gobierno interino en Venezuela

Los hechos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato demócrata a la vicepresidencia de EE.UU. en 2024, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

Ante este escándalo, la cadena CNN adelantó el lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.

Los hechos de este miércoles también recuerdan la muerte en 2020 del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, que desató protestas masivas en todo Estados Unidos, exigiendo justicia y denunciando el racismo y la brutalidad policial.

Minnesota declara emergencia y alista Guardia Nacional

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse tras la muerte este miércoles de la mujer de 37 años.

Walz anunció las medidas para “estar listos” para afrontar “la agitación civil” al recordar el verano de 2020, cuando en plena pandemia hubo protestas masivas contra la brutalidad policíaca tras la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd en Mineápolis, misma ciudad en la que ICE mató ahora a la mujer, identificada como una estadounidense blanca.

Lea: “Quieren que ese petróleo incautado forme parte de este acuerdo”: Rubio sobre crudo venezolano incautado

“Hemos activado el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal, el liderazgo de la patrulla estatal de la Guardia Nacional está conectada con el Departamento de Policía de Mineápolis”, expresó el funcionario, del Partido Demócrata, en una rueda de prensa.

El mandatario estatal notificó de estas acciones ante el incremento de manifestaciones tras la muerte de la mujer, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó momentos antes de ser una “agitadora profesional” por “agresivamente atropellar a un oficial de ICE” que disparó “en defensa propia”.

Pero el gobernador calificó el hecho de “innecesario” y “prevenible”, al señalar que el estado afronta una “situación caótica causada por el mayor despliegue en la historia estadounidense de agentes federales sin comunicación con los locales”.

Lea: Las peligrosas mujeres privadas de la libertad que comparten cárcel con Zulma Guzmán: condenadas por asesinar a sus hijos

“Quiero ser muy cuidadoso aquí porque Donald Trump hará todo esto acerca de mí. Él hará que esto sea sobre política. Esto es sobre seguridad pública y normalidad”, indicó.

A pesar del “enojo”, el gobernador urgió a los manifestantes a protestar de forma pacífica y “no morder el anzuelo” del Gobierno federal, pues Mineápolis fue el epicentro de graves manifestaciones y disturbios a nivel nacional en 2020 tras la muerte de Floyd durante la primera gestión de Trump (2017-2021).

El funcionario no aclaró bajo qué escenario activaría la Guardia Nacional o la Patrulla Estatal, pero prometió que estos elementos estarían ahí para “proteger” a la población y sus “derechos constitucionales”.

“Tenemos cerca de 7.500 tropas en nuestros sitios de entrenamiento a lo largo del estado. Lo que sucede es que le das a la Guardia Nacional una orden de advertencia, lo que es un aviso de que algo podría ocurrir”, acotó.