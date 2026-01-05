En medio de la incertidumbre que se vive entre los venezolanos, tanto los que viven fuera del país, como los que siguen dentro, por lo que pasará ahora con un gobierno liderado por Delcy Rodríguez, adeptos al chavismo se han pronunciado en las calles de Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro y en contra de los ataques de Estados Unidos.

En una de esas protestas llamó la atención una imagen. La aparición de Rosinés Chávez, hija menor del fallecido presidente Hugo Chávez, con un discurso bastante eufórico llamando a “defender el legado” de su padre.

La mujer subió a un escenario y pronunció palabras de rechazo en contra de los ataques de Estados Unidos en Caracas y pidiendo que liberen a Maduro.

“Estamos en toda Venezuela exigiendo al mundo que se respete la soberanía, que nos devuelvan a nuestro presidente y a la primera combatiente”, dijo.

Agregó: “Tenemos un pueblo digno, valiente, heroico. Somos hijos de libertadores, hijos de libertadoras. Y hay aquellos que pensarán que esta será una batalla sencilla, pero no pasarán y no volverán”.

También manifestó que no están dispuestos a dejar el poder y defenderán al gobierno, pese a que Estados Unidos presiona a Delcy Rodríguez para que sea una transición a la democracia.

“No nos vamos a rendir, de aquí no nos van a sacar. Ellos cuentan con nosotros, así como hemos contado con ellos por tanto tiempo. Es la hora en la que nos toca defender”, manifestó.

“Basta de impunidad, basta de que aquellos quieran hacer lo que les provoque con cualquier país. Venezuela es soberana, libre y vencerá… Que viva el pueblo valiente y heroico, que viva Venezuela”, dijo.

“Hermanos, hermanas, les pido de todo corazón: no dejemos que la esperanza se nos vaya. La esperanza está en la calle, la esperanza somos todos. Son ustedes y somos nosotros, es el pueblo unido, el pueblo que siempre vence y que siempre vencerá”, también se le escuchó decir.