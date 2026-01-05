La última orden dada por el capturado Nicolás Maduro como presidente de Venezuela fue la declaratoria del estado de conmoción exterior para hacerle frente, cuando se invocó el pasado 3 de enero en la madrugada, a la incursión de Estados Unidos en territorio venezolano, ahora con el expresidente tras las rejas en Nueva York, Caracas pide la captura de quienes participaron en el hecho bajo la misma orden.

Así lo consagra el artículo cinco de la declaratoria que pide a la Policía venezolana “emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República”.

Especifica que una vez las autoridades tengan en su poder a los involucrados deberán ser sometidos al “sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa”.

Entre otras facultades del estado de conmoción se incluye, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su “pleno funcionamiento”, y activar “todos los planes de seguridad ciudadana”.

De acuerdo con las declaraciones públicas de las autoridades, el decreto otorga poderes a la hoy presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la ausencia de Maduro que fue capturado por agencia de EE. UU. acusado de múltiples cargos entre ellos narcoterrorismo luego de haber sido hallado como parte del llamado Cartel de los Soles que trafica estupefacientes al país norteamericano, según detalla la Casa Blanca.

Tras la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el pasado sábado que su Administración “va a gobernar” el país suramericano y que el liderazgo de un proceso de transición será su equipo de seguridad, presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que, según dijo, habló con la presidenta encargada para iniciar el proceso político.

Además, el mandatario estadounidense dijo que las compañías petroleras de su país van a invertir “miles de millones de dólares” para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que consideró se encuentra “en muy mal estado”.