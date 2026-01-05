La expectativa internacional por la audiencia judicial de Nicolás Maduro en Nueva York ha generado escenas poco comunes en las inmediaciones del tribunal federal, donde será juzgado junto a su esposa Cilia Flores.

Desde la noche del domingo y durante la madrugada de este lunes, varias personas acamparon frente al edificio sin ser periodistas ni funcionarios judiciales. Su objetivo no era presenciar el proceso, sino vender su lugar en la fila.

Se trata de los llamados “Line Dudes”, un servicio informal pero conocido en Nueva York que consiste en hacer fila por encargo en eventos de alta demanda, desde lanzamientos tecnológicos hasta audiencias judiciales de alto perfil.

@meganoticiascl Líne Dudes, saltate la fila. Quieres ser el primero en un concierto, una venta súper descuento, o periodista en el Juicio de Nicolás Maduro. Ellos hacen la fila por ti. Buen modelo de negocio para hacer en Chile. 🙌👌😏 #JuicioNicolasMaduro #VenezuelaLibre pic.twitter.com/I5Sq083wwo — Impresiones e imágenes. (@imagenesymas01) January 4, 2026

El proceso contra el mandatario venezolano, acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con narcoterrorismo, ha despertado el interés de medios de todo el mundo. La capacidad limitada del tribunal y los estrictos protocolos de acceso han llevado a que cadenas de televisión, agencias internacionales y portales digitales busquen asegurar su ingreso con antelación.

Ante ese escenario, los “Line Dudes” se convierten en una solución práctica para las redacciones, pues llegan horas antes, permanecen en la fila y, cuando se abren las puertas, ceden el lugar a los equipos de prensa que los contrataron y le pagan.

Esto cuesta reservar un puesto en la fila para la audiencia judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores

De acuerdo con testimonios y reportes desde el lugar, los pagos por este servicio oscilan entre 100 y 300 dólares por hora, dependiendo del tiempo de espera y de la relevancia del evento judicial.

Noticias Caracol Trasladan a Maduro al tribunal de Nueva York para comparecer ante un juez

En los pases en vivo de los medios se pueden observar personas que llevaban sillas plegables, mochilas y hasta carpas, lo que evidencia que pueden permanecer en el sitio durante largas jornadas. El servicio se cobra por horas y no por resultado, lo que eleva considerablemente el costo final para los medios que requieren acceso prioritario.

Pero es una actividad que es común en Nueva York. Los “Line Dudes” suelen operar de manera independiente y ofrecen sus servicios a través de contactos directos o recomendaciones entre periodistas y productoras.

En esta ocasión, la magnitud del caso Maduro y su impacto político y judicial explican la presencia masiva de estas personas en el exterior del tribunal y se ha vuelto viral en redes sociales.