Mientras muchos ciudadanos dormían, una serie de detonaciones y sobrevuelos de aviones generaron pánico en la ciudad de Caracas y otros puntos de la geografía venezolana en medio de una milimétrica operación militar liderada por el Gobierno de Estados Unidos que culminó con el arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

‘Absolute Resolve’ (Resolución Absoluta en español) fue una misión encubierta que se ejecutó, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, tras meses de preparación y que contó con la participación de más de un centenar de aeronaves.

En un primer momento, el presidente Maduro había denunciado una “gravísima agresión militar” de EE. UU. y declarado el estado de conmoción exterior en toda Venezuela, coincidiendo con informaciones de medios estadounidenses que apuntan que Washington ordenó atacar varios objetivos.

Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que Estados Unidos ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que Nicolás Maduro, con su mujer, han sido “capturados y sacados por aire del país”.

Los reportes de ataques

Desde las primeras horas de la madrugada, en las redes sociales circularon reportes de los ataques registrados en varios puntos de la capital venezolana. A eso se sumaron informaciones sobre detonaciones en otras zonas del país como La Guaira (norte, cercano a Caracas), Higuerote (norte, estado Miranda), así como Maracay, capital del estado Aragua (norte).

Una de las principales detonaciones en Caracas ocurrió en una montaña cercana a Fuerte Tiuna –que alberga la sede del Ministerio de Defensa–, donde también hubo un corte del servicio eléctrico, así como en sectores aledaños, mientras se escuchaba el sobrevuelo de una aeronave, según constató EFE.

Debido a esta situación, habitantes de edificios residenciales dentro de la instalación militar empezaron a bajar por las escaleras; varios de ellos para tratar de salir del lugar, algunos a pie y otros en vehículos, en su mayoría repletos de personas que huían del lugar por temor a nuevas explosiones.

Tras escuchar los estallidos, la prioridad de Martha Galindo, de 35 años, y su esposo, de 39, fue buscar la protección de sus cuatro hijos, todos niños, por lo que salieron de su apartamento en el décimo piso y bajaron las escaleras lo más rápido posible en medio de la oscuridad por la falta de electricidad, según relató la mujer.

“Llegamos abajo y se escuchaba aún más bombardeo y, con el miedo, dijimos ‘vamos a salir de Fuerte Tiuna’ y nos vinimos para afuera, fue un susto total”, confesó a pocos metros de una de las entradas del complejo castrense.

Galindo aseguró que ella y su familia se escondieron “entre el monte y los árboles” de una zona cercana a “esperar a que se hiciera de día”.

Su esposo regresó a la casa para buscar algunas de sus pertenencias para luego refugiarse en la vivienda de un familiar a “calmar los ánimos”.

Por su parte, un motorista de 40 años declaró que salió junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad en el vehículo de un conocido.

“Todos salimos corriendo, la gente estaba nerviosa”, expresó el hombre, quien esperaba volver a su casa para recoger algunas cosas y luego salir de nuevo para quedarse en un sector cercano.

Daños en aeropuerto

Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por EFE en la madrugada de este sábado.

Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona.

El desarrollo de la operación

Las fuerzas llegaron al complejo en el que se encontraba Maduro a las 1.01 hora de Washington (6.01 GMT) y recibieron fuego de resistencia, aunque solo un helicóptero estadounidense fue alcanzado, sin que se registraran bajas en las filas estadounidenses. La aeronave logró retornar a su base con éxito.

En ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó que Maduro y Flores fueron capturados en su domicilio antes de que pudieran refugiarse en un espacio seguro blindado con acero.

De acuerdo con el mandatario norteamericano, las fuerzas estadounidenses habían ensayado la operación en una réplica de la residencia de Maduro y estaban equipadas con sopletes para atravesar el acero en caso de que la pareja se encerrara en un búnker.

Las fuerzas estadounidenses abandonaron territorio venezolano alrededor de las 3.29 hora de Washington (8.29 GMT) con los detenidos a bordo de un helicóptero que los trasladó al buque USS Iwo Jima.

“Estuvieron un poco sorprendidos, pero esperaban algo. Hubo mucha oposición. Hubo muchos disparos”, explicó el presidente Trump sobre la respuesta de las fuerzas venezolanas.

A su turno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que se notificó al Congreso después de la operación y no con antelación para no ponerla “en peligro”.

A su turno, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, subrayó la enorme complejidad de la misión, debido a que “una extracción tan precisa que implicó el despegue de más de 150 aeronaves”, entre ellos cazas F-35, F-22 o F-18, aviones de alerta temprana E-2 o bombarderos estratégicos B-1, con el objetivo de “introducir una fuerza de interdicción en el centro de Caracas, manteniendo el factor sorpresa táctico”.

El presidente del Estado Mayor Conjunto también explicó que, a medida que la unidad de élite que capturó a Maduro se acercaba a Caracas, “el Componente Aéreo Conjunto comenzó a desmantelar y desactivar los sistemas de defensa aérea en Venezuela, empleando armas para garantizar el paso seguro de los helicópteros a la zona objetivo”.

Caine relató que “se movió con rapidez, precisión y disciplina hacia su objetivo, aislando la zona para garantizar la seguridad de la fuerza terrestre mientras aprehendía” a Maduro.

A su vez, confirmó que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado durante el operativo y que un par de militares resultaron además heridos, aunque aseguró que nadie falleció y que la aeronave logró retornar a su base con éxito.