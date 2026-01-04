Cientos de chavistas se concentraron este domingo en el centro de Caracas en una “gran marcha” para exigir la libertad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, detenidos en EE.UU., luego de que fuerzas de ese país realizaran en la víspera un ataque en Caracas y otros estados del país suramericano.

Con banderas de Venezuela en mano y algunos de ellos vestidos de blanco, los chavistas denunciaron el que califican de “secuestro” del mandatario y la primera dama, al tiempo que lanzaron arengas en defensa de la “revolución” y la “independencia” de su país.

En la manifestación participan varios dirigentes oficialistas como Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), la magistrada Tania Díaz y la hija del fallecido gobernante Hugo Chávez (1999-2013), Rosa Inés Chávez, presidenta del Instituto Nacional de Parques de Venezuela (Inparques).

Los chavistas anunciaron el sábado, tras el ataque, que se mantendrían en las calles “permanentemente” y cientos de ellos se aglomeraron en zonas cercanas del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de la capital venezolana, donde también se ubican las sedes de los poderes públicos.

Mientras tanto, otras zonas de Caracas empezaban a recuperar la normalidad de la vida diaria con algunos comercios abiertos, luego de un sábado de tensa calma, calles vacías y poco tráfico.

Maduro fue capturado en una operación relámpago de Washington bautizada como ‘Resolución Absoluta’ junto con su esposa, para luego ser trasladado a Nueva York, donde pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

El líder chavista, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.

Entretanto, el Tribunal Supremo venezolano ordenó, en la noche del sábado, a la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, asumir como presidenta encargada del país suramericano.