Este viernes 2 de enero se registró un fuerte sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter en México. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el movimiento telúrico que causó miles de evacuaciones se presentó a las 7:58 de la mañana.

Leer más: Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes a México

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, generando pánico entre la población.

Justamente, el sismo ocurrió durante la conferencia de prensa matutina que ofrece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien no pudo ocultar su susto al percibir el movimiento y escuchar la alerta sísmica.

Lea también: Bengalas en botellas de champán sería una de las hipótesis sobre las causas del incendio en bar suizo

“Uy, está temblando”, dijo sorprendida la presidenta mexicana, quien inmediatamente pidió a los periodistas que se encontraban en el Palacio Nacional desalojar de manera ordenada, al igual que los miembros de su gabinete.

🇲🇽 | “Uy, está temblando”: Así se vivió el sismo de magnitud 6.5 registrado en el suroeste de México, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/B7VpxTxHYz — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 2, 2026

Luego la mandataria señaló que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “y están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves”.

Lea también: Sacerdote colombiano fue asesinado a puñal en Italia por un sujeto con problemas psiquiátricos

La mandataria precisó que, en el caso de la Ciudad de México, en un primer sobrevuelo que hicieron helicópteros como protocolo “se informa que tampoco hay daños”.

De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como “severo” y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.