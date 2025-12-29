Un total de 85 fugitivos que eran objeto de notificaciones rojas de Interpol fueron arrestados en una operación coordinada por la agencia policial internacional que se desarrolló entre junio y noviembre en 17 países de América y Europa, entre los cuales había cuatro presuntos miembros del Tren de Aragua.

Esos cuatro supuestos integrantes de esta organización criminal surgida en Venezuela fueron arrestados en España y en Colombia, y entre ellos estaba Lissette Ysabel Rojas Guevara, que era una de las personas más buscadas por Chile, destaca este lunes Interpol en un comunicado.

Rojas Guevara fue capturada en la localidad murciana de Molina de Segura (sureste de España) el 7 de noviembre dentro de una operación en la que, según la Policía española, fueron detenidos 52 miembros del Tren de Aragua.

Chile la buscaba por su presunta implicación en un fraude con criptomonedas estimado por las autoridades chilenas en más de 138 millones de dólares, que era utilizado para blanquear ganancias del narcotráfico y de la extorsión en Chile, Colombia, Venezuela y en la Península Ibérica.

La operación de Interpol, en el marco de la iniciativa ‘EL PACCTO 2.0′ para establecer una red internacional permanente de investigadores de fugitivos financiada por la Unión Europea (UE), dio lugar igualmente a nueve arrestos en Chile.

De esos nueve, había cuatro ciudadanos chilenos buscados por Chile y cinco reclamados por otros países.

En Portugal fue capturado el brasileño Daniel Dago, supuestamente vinculado al grupo criminal Primeiro Comando da Capital (conocido como PCC) y eso condujo al desmantelamiento de un corredor de tráfico de cocaína desde Sao Paulo a Europa.

En Ecuador, el fugitivo lituano LG al que su país buscaba por narcotráfico pudo ser capturado gracias a la cooperación entre la policía de ese país latinoamericano y la unidad de apoyo a la investigación de fugitivos de Interpol.

Los 17 países participantes (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Francia, Italia, Jamaica, Panamá, Perú, Portugal y España) habían organizado en junio y en noviembre reuniones en El Salvador y Ecuador para identificar a los fugitivos más peligrosos buscados por delitos violentos o con vínculos con el crimen organizado transnacional.

Entre los arrestados, 19 eran buscados por delitos de asesinato, 29 por tráfico de drogas, 28 por delitos contra menores y 7 por violación. También los había reclamados por trata de personas, por blanqueo de capitales o delitos en relación con organizaciones criminales.