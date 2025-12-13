El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en la región al insistir en que su gobierno está listo para desplegar operaciones terrestres contra redes de narcotráfico en varios países de América Latina.

Aunque sus primeras declaraciones se centraron en Venezuela, el mandatario aseguró que las acciones no estarían restringidas a un solo territorio y que cualquier nación vinculada con la producción y envío de drogas hacia su país podría convertirse en objetivo militar.

Trump afirmó que su administración ha logrado contener casi por completo el tráfico marítimo de estupefacientes. “Erradicamos el 96 % de las drogas que llegan por agua. Y ahora estamos empezando por tierra y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder. Y no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias”.

El presidente sostuvo que sus políticas antidrogas han permitido una “reducción histórica de los narcóticos” y, según él, el “l salvamento de 25,000 vidas”. Reiteró que las embarcaciones que intentan transportar droga hacia su territorio “han sido interceptadas”.

Aunque se refirió de nuevo a Venezuela, insistió en que la prioridad no es un país específico, sino “gente horrible responsable de introducir drogas y causar muertes”.

En sus comentarios, Trump también se refirió a Colombia, a la que calificó como una “fábrica de cocaína”. Aseguró que en territorio colombiano existirían “al menos tres fábricas de cocaína. Ese es otro país. No estamos contentos con eso, pero lo estamos deteniendo. Y ya lo hemos detenido en el agua. Ya ni siquiera se encuentran barcos en el agua. Ni siquiera se ven barcos pesqueros en el agua. ¿Quieren ir a pescar en esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar allí? No lo creo

Eln anuncia paro armado de 72 horas y advierte sobre riesgos a la población

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) anunció que a partir del 14 de diciembre llevará a cabo un paro armado de 72 horas en todo el país. En el comunicado divulgado por esa organización, señalan que durante ese lapso desarrollarán acciones de guerra y ejercicios militares para responder a lo que califican como “amenazas de intervención” por parte del gobierno de Donald Trump.

El grupo armado pidió a la ciudadanía evitar viajes por carreteras y ríos navegables mientras dure la orden armada. Aunque aseguraron que no tienen intención de atacar civiles, insistieron en que la población debe mantenerse alejada de cualquier operación de la Fuerza Pública para “evitar incidentes”.

Según el Eln, la protesta busca manifestar rechazo frente a lo que consideran un “plan neocolonial de Donald Trump”. Al mismo tiempo, hicieron un llamado a “pueblo colombiano que no participa en la guerra” y eviten moverse durante las 72 horas que dura la amenaza, al advertir posibles riesgos por la confrontación que prevén desarrollar.