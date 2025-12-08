Una bebé de seis meses murió tras ser, presuntamente, golpeada por su padre, quien ya fue detenido y será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, informó este domingo el ministro del Interior, John Reimberg.

El hecho violento ocurrió anoche en la ciudad andina de Loja, situada en el sur de Ecuador, cuando el hombre, un extranjero de 34 años, llegó aparentemente en estado de alicoramiento a su casa y presuntamente agredió a su esposa y luego a su hija, según información preliminar.

Luego de que la madre pidiera auxilio, los vecinos acudieron a ayudarla, y la bebé fue trasladada con signos vitales bajos a un hospital, donde falleció.

En su cuenta de X, Reimberg publicó: “Un miserable menos en la calle. El tipo que agredió a su hija de seis meses en Loja hasta causarle la muerte, fue apresado por la Policía Nacional y será trasladado directamente a la Cárcel del Encuentro”.

En ese reclusorio, donde están los presos más peligrosos del país, según el Gobierno, “tendrá compañía a su altura y no volverá a respirar un solo minuto en libertad. Ningún hecho quedará impune”, apuntó el ministro, que publicó una fotografía del sujeto arrodillado en el piso y escoltado por dos policías.

La violencia contra las mujeres marcó un récord este año en Ecuador pues, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, hubo 349 femicidios, según datos difundidos por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).