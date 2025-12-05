El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este viernes con un mensaje para Colombia, en medio de la previa del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, realizada en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington.

Leer más: Identifican a víctimas de atentado sicarial en Miramar: muerto y herido se dirigían a gimnasio a hacer ejercicio

Antes del inicio oficial, un equipo de Noticias RCN, conformado por los periodistas José Fernando Neira y Ricardo Henao, dialogó con el mandatario estadounidense sobre el torneo que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

En medio de la entrevista, Trump manifestó que es “un honor ser anfitrión” y añadió: “Quiero decir, resultó ser más grande de lo que pensábamos. Estamos estableciendo un récord en la venta de entradas, como ningún deporte ha visto antes”.

Los periodistas consultaron a mandatario por la logística migratoria y los requisitos de ingreso a Estados Unidos durante el torneo. Ante ello, Trump respondió: “Lo estamos haciendo fácil, estamos trabajando en eso”.

Ver también: Listo el horario para el partido entre Medellín y Junior

Por otro lado, en medio de la conversación, Neira le pidió al presidente Trump un mensaje para Colombia. El mandatario respondió con una sonrisa y dijo: “I love Colombia”.

El comentario tomó por sorpresa a más de uno, tras las recientes tensiones con el Gobierno Petro por el tema del narcotráfico y las ‘narcolanchas’ en el Caribe.

Le sugerimos: Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar a un grupo de niñas en Bogotá, habría enviado un mensaje a grupos de WhatsApp: “Ojalá me apoyen y defiendan”

La respuesta del presidente estadounidense generó un intercambio con los periodistas nacionales, y se dio en medio de un ambiente ameno.