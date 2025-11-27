Una periodista argentina falleció este miércoles 26 de noviembre luego de sufrir una caída desde una escalera en mal estado mientras intentaba tomarse una foto en la zona costera sur de Mar del Plata, Argentina. El accidente se registró a eso de las 6:45 de la noche.

Según información de la Policía de Mar del Plata, la mujer quien fue identificada como Leticia Lembi, de 33 años, cayó de manera accidental “al transitar por una escalera en mal estado, de unos 25 metros de altura” ubicada en la Barranca de Los Lobos, en el kilómetro 265 de la ruta 11.

La mujer residía en Tres Arroyos y se encontraba en Mar del Plata por motivos laborales. En el momento del incidente estaba acompañada por dos colegas de Onlera, la empresa de marketing digital donde trabajaba como coordinadora y consultora. Además, Lembi colaboraba ocasionalmente como corresponsal para el medio La Voz del Pueblo.

El lugar del accidente había sido señalado previamente por su peligrosidad. Hace cuatro meses, un canal local de YouTube, Mar del Plata Notidata, publicó un video advirtiendo sobre el deterioro de la escalera en la Barranca de Los Lobos y recomendaba precaución, especialmente para niños.

“Entrada a escalera de Barranca de Los Lobos. Precaución. ¡No recomendable para niños!”. Las imágenes mostraban tanto la plataforma desde la cual cayó Lembi como los descansos intermedios de la estructura, todos en mal estado.

Lembi estudió en el Colegio Holandés de Tres Arroyos y se graduó en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Durante algunas temporadas veraniegas trabajó como corresponsal en Claromecó para La Voz del Pueblo, aunque su principal actividad profesional estaba ligada al marketing digital.