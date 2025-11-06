El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, debería ponerse en contacto con él, aunque se negó a confirmar si él mismo planea iniciar la comunicación.

Durante una entrevista con Fox News, Trump declaró que sería “más apropiado” que Mamdani lo buscara primero y añadió que “veremos qué pasa” antes de cualquier encuentro.

El mandatario insistió en que está disponible para dialogar, pero enfatizó que la iniciativa debería partir del alcalde electo.

Hasta el momento Trump no ha establecido contacto con Mamdani ni con su equipo tras la victoria del demócrata en las elecciones municipales celebradas el martes.

En comentarios previos a la elección, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de reunirse con Mamdani, Trump había señalado que hablaría con él y que sentía la obligación de mantener comunicación con las autoridades locales, aunque expresó sorpresa por los resultados.

El presidente arremetió contra el discurso de Mamdani tras su victoria, calificándolo de “muy airado” y dirigido personalmente hacia él, y sugirió que el nuevo alcalde debería mostrar más cortesía en su trato.

Trump también recordó que tiene facultades sobre la aprobación de ciertos fondos federales para la ciudad, insinuando que cualquier cooperación podría depender de la relación que establezca con la nueva administración municipal.

Durante su discurso de victoria, Mamdani dijo al presidente: “Donald Trump, ya que sé que estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: súbele el volumen” y agregó que personas como el republicano tendrán que pagar impuestos en la ciudad.

El futuro alcalde de Nueva York, que logró una victoria de más de 50 % tras una participación récord en los comicios, se autodefine como demócrata socialista y forma parte del partido Working Families.

Nacido en Uganda, se convertirá en el primer edil musulmán de la ciudad. Ha destacado por centrar su discurso en medidas sociales con las que mejorar la vida de las personas gracias a una subida de impuestos a los más ricos de la ciudad.