Un nuevo hecho de intolerancia sacude a la comunidad de Villa Tesei, una ciudad argentina ubicada en la provincia de Buenos Aires. Un hombre de 32 años fue asesinado, al parecer, por un amigo, en plena vía pública.

Según medios internacionales, la víctima respondía al nombre de Diego Consencao, quien fue atacado por un joven de 18 años, supuestamente, por la disputa de una bicicleta.

El hecho ocurrido el pasado 29 de octubre quedó registrado en cámaras de video y se observa el momento en que Diego Consencao –a bordo de su bicicleta – es interceptado por dos jóvenes y sostienen una fuerte discusión.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, también se ve el instante en que el agresor, identificado como Sebastián Demichelis, de 18 años, desenfunda un arma y le dispara a su supuesto amigo en diferentes oportunidades.

El otro sujeto que quedó captado en cámara es un menor de 17 años, quien fue capturado el día del ataque.

Tras el ataque, Demichelis tomó la bicicleta de la víctima y huyó del lugar. Minutos después, la Policía de Argentina halló el vehículo tirado en una calle, junto a varios proyectiles.

Por su parte, la víctima fue trasladada a un centro asistencial cercano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento, debido a la gravedad de las heridas.

Según el reporte de las autoridades, Consencao recibió dos impactos de bala: uno en la pelvis y otro en el tórax.

Vale mencionar que Demichelis fue capturado 48 horas después del ataque en Martín de Alzaga al 734. Se conoció que el presunto asesino, quien deberá responder por los delitos de abuso de arma y lesiones por homicidio, tenía antecedentes judiciales.