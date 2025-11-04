La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció un balance preocupante sobre el impacto del cierre parcial del gobierno estadounidense.

Más de 13.000 controladores aéreos están trabajando sin recibir su salario y, sólo el domingo, se registraron más de 5.000 vuelos con origen o destino en EE.UU. que sufrieron retrasos.

Leavitt señaló que el problema se agrava con una tasa de ausentismo en los centros de control de tráfico aéreo que es cuatro veces mayor que la del año pasado, lo que proyecta un escenario crítico de cara a la temporada de viajes por las fiestas.

Por su parte, Sean Duffy, Secretario de Transporte de los Estados Unidos, alertó que de persistir la falta de acuerdo político y de financiación, podría llegar a una suspensión parcial del espacio aéreo nacional, una medida sin precedentes para el país.