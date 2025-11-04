Un verdadero caos se vivió en una reconocida cadena de pizzerías en Glassboro, sur de Nueva Jersey, este 1 de noviembre. Las autoridades reportaron que un grupo de personas que se encontraban en un Domino’s Pizza agredió a dos policías.

Al alteración del orden público se registró a eso de las 2:44 a.m., en un Domino’s Pizza, ubicado Rowan Boulevard, donde aproximadamente 15 jóvenes, habrían ingresado para ponerse de pie en las sillas y la barra del restaurante.

Además, se conoció que los sujetos, algunos vestidos de Halloween, habrían sido agresivos con los empleados del restaurante. El caso quedó registrado en cámaras de video, que fueron analizados por las autoridades.

El Departamento de Policía de Glassboro, desde su cuenta de Facebook, informó que los uno de los agentes fue golpeado en la nuca.

“A las 2:44 a.m. nuestros oficiales respondieron a una gran pelea dentro de Domino’s Pizza. Mientras realizaban múltiples arrestos, dos hombres —uno con chaqueta gris y otro con sudadera celeste— tomaron una silla y la arrojaron a los oficiales, golpeando a uno en la cabeza”, explicó el Departamento de Policía en un comunicado.

PIZZA SHOP PUMMEL: A brawl inside a New Jersey Domino’s spirals out of control as two suspects allegedly hurled a chair, striking one officer in the back of the head. pic.twitter.com/6fOVv1Cdzg — Fox News (@FoxNews) November 3, 2025

“Esto no solo fue intencional, sino que les pareció extremadamente gracioso mientras huían del lugar”, añade en el post, que incluía un vídeo del incidente.

En las imágenes se observa el momento en que dos hombres lanzaron una silla del comedor hacia la caja registradora.

