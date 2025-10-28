Un trágico caso de feminicidio mantiene conmocionada a la comunidad de la provincia de Misiones, en Argentina. Un agente de policía asesinó a su expareja y luego atentó contra su vida, el pasado 26 de octubre del 2025.

El agresor fue identificado como Natanael Comes, de 27 años, quien antes de fallecer realizó una grabación en la que confesó el brutal ataque y pidió perdón a su familia. El video fue difundido en redes sociales y se volvió viral en cuestión de segundos.

“Los quiero mucho, gracias gente. Lo siento, grupo, lo siento”, se escucha en la cinta.

De acuerdo con las autoridades, la mujer, quien respondía al nombre de Daiana Raquel Da Rosa, de 26 años, también laboraba como funcionaria en la policía.

El informe forense entregado por las autoridades, señaló que Daiana Raquel recibió tres impactos de bala con su arma de dotación.

Según información publicada por el medio ‘Clarín’, la pareja inició su relación sentimental desde que se conocieron en la escuela Superior de Policía.

“Ellos habían cortado el vínculo hace unos seis meses. Esa separación fue en buenos términos, no hubo escenas ni alguna otra situación que llamara la atención”, señaló un agente de Policía.

Se conoció que Natanael Comes arribó hasta la vivienda de Daiana Raquel, al parecer, con el propósito de reclamarle por su nuevo vínculo amoroso, lo que desató una fuerte pelea. En medio del cruce de palabras, el sujeto le disparó en diferentes oportunidades.

Ante el sonido de los disparos, vecinos del sector decidieron alertar a las autoridades, las cuales arribaron hasta el lugar del crimen. Los agentes debieron adelantar una negociación con Comes para que saliera de la vivienda y entrega el arma con la que cometió el crimen.