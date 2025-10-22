Un hombre de 60 años murió en el Fort Wilderness Resort and Campground, Walt Disney World, ubicado en el condado de Orange, Florida.

El hecho ocurrió en horas de la mañana del pasado martes 21 de octubre, cuando las autoridades recibieron un llamado de emergencia por una persona que se había desplomado dentro del área de acampada conocida como Cottontail Curl, donde se alojan turistas en tiendas y vehículos tipo camper.

La cuenta Walt Disney World: Active Calls en la red social X compartió el reporte y señalaba una “persona caída” a las 7:32 a.m.. Minutos más tarde, el incidente fue actualizado como “persona fallecida”.

🚨 Police Alert 🚨 - 10/21/25 1:08 PM

Las autoridades confirmaron que la víctima sufrió un problema médico repentino. Fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde falleció pese a los esfuerzos médicos. El comunicado oficial aclara que no existen indicios de un acto criminal relacionado con el caso.

Hasta el momento, Walt Disney World no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el fallecimiento.

Un segundo turista fallece en las propiedades de Disney World

Con la muerte del hombre es el segundo caso de muerte de un visitante en una semana dentro de las propiedades de Disney World.

Días atrás, una mujer identificada como Summer Equitz fue hallada sin vida en el hotel Contemporary Resort, ubicado cerca del parque Magic Kingdom. De acuerdo con el forense del condado, se quitó la vida.

Las autoridades continúan haciendo seguimiento a los casos, aunque en todos ellos se ha descartado la intervención de terceros.