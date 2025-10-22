La exreina de belleza y creadora de contenido mexicana Vanessa Gurrola fue arrestada el pasado 9 de octubre de 2025 en Estados Unidos, acusada del asesinato de un ciudadano mexicano ocurrido en febrero de 2024 en el estado de California.

La víctima fue identificada como Christian Espinoza Silver, conocido como “El Chato”, según reportes del New York Post, quien fue atacado a tiros mientras se encontraba en el parqueadero de un complejo residencial de lujo.

Durante el atentado, otra persona resultó herida, aunque su identidad no ha sido revelada públicamente. En ese momento se difundió que el agresor vestía ropa oscura y una chaqueta de camuflaje, y se acercó al vehículo donde se encontraba Espinoza para abrir fuego sin mediar palabra.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado a un hospital, pero falleció por la gravedad de las heridas, mientras que su acompañante logró sobrevivir.

Por su parte, el medio estadounidense San Diego Union-Tribune informó que el crimen podría estar relacionado con una disputa interna del Cártel de los Arellano Félix, grupo criminal que mantiene una pugna por el control de Baja California.

Instagram vanessagurrola_ La creadora de contenido Vanessa Gurrola

Espinoza habría tenido presuntos vínculos con Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, quien fue extraditado a San Diego en agosto de 2025 por tráfico de drogas a gran escala.

La creadora de contenido acusada del asesinato de Christian Espinoza Silver

Vanessa Gurrola fue imputada por homicidio en primer grado por estos hechos y actualmente se encuentra recluida en el Centro de Detención Las Colinas, sin derecho a fianza, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego al medio La Crónica.

X @AhoraMex Christian Espinoza Silver y Vanessa Gurrola

Durante la audiencia del pasado 13 de octubre, la modelo se declaró inocente y deberá comparecer nuevamente ante la corte el 19 de noviembre.

Diversos medios, como Borderland Beat, señalan que Gurrola mantenía una relación sentimental con “El Chato” desde 2017.

X @HEARST_BB Asesinato de Christian Espinoza Silver

Fotografías obtenidas por dicho portal muestran a la pareja en distintos viajes, incluyendo Cancún y Universal Studios California, e incluso se especula sobre un posible compromiso antes del asesinato.

¿Quién es Vanessa Gurrola?

Vanessa Gurrola, cuyo nombre completo es Lidia Vanessa Gurrola Peraza, es originaria de Mazatlán, Sinaloa, y desde joven se destacó en el modelaje.

En redes sociales, donde acumula más de 1.4 millones de seguidores, se ha consolidado como influencer y empresaria digital, colaborando con marcas de belleza y productos para adelgazar.

Su popularidad aumentó en 2021, cuando varios internautas la confundieron con Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, debido a su gran parecido físico.

Las autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones para determinar el grado de participación de la modelo en el crimen, mientras su defensa insiste en que Gurrola no tiene vínculos directos con el asesinato de Espinoza Silver.