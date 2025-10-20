Un joven de 21 años fue enviado a la cárcel en Estados Unidos por haber asesinado con arma de fuego al gerente de la taquería de la que había sido despedido el día anterior.

El crimen ocurrió en la noche del viernes 29 de agosto pasado, en el estacionamiento de una de las sedes de la famosa cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida inspirada en la gastronomía mexicana Taco Bell, en la ciudad de Cincinnati, estado de Ohio.

El señalado autor del asesinato fue identificado como Jonathan Morris, quien según las autoridades fue empleado de Taco Bell hasta el día previo al ataque a tiros.

Al parecer, Morris planeó el asesinato tras ser despedido del negocio por razones que aún no han trascendido.

Gerente de Taco Bell fue asesinado en su hora de descanso

La víctima, Ryan Johnson, estaba en su hora de descanso cuando fue interceptado por Jonathan Morris en el parqueadero del establecimiento y atacado con arma de fuego.

El gerente de la famosa taquería había salido solo a la zona del estacionamiento, por lo que no pudo ser auxiliado de inmediato. Ryan Johnson murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas de bala.

El fiscal adjunto David Hickenlooper dijo ante el tribunal que la familia de la víctima, que tenía siete hijos, se encuentra “devastada” por lo ocurrido. “Fue absurdo”, agregó, según recoge el ‘New York Post’.

Hickenlooper solicitó al juez que se le impusiera a Jonathan Morris una fianza de dos millones de dólares, pero el togado terminó fijándola en 500.000 dólares.

Además, el juez determinó que el agresor estará bajo vigilancia policial los siete días de la semana si logra salir de prisión con el pago de la fianza.

La familia de Ryan Johnson no estuvo de acuerdo con la decisión del togado, pues pedían cárcel para el asesino sin derecho a fianza.