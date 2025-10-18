Israel entregó a la Cruz Roja para su devolución a Gaza otros 15 cadáveres de palestinos que mantenía en su poder, a cambio del cuerpo de un rehén entregado en la noche del viernes, anunció el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja.

Lea: ¿Qué es la “línea amarilla”, que marca la primera fase de la retirada de Israel en Gaza?

“El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción de 15 cuerpos de mártires liberados hoy por la ocupación israelí y la Cruz Roja, elevando el número total de cadáveres recibidos a 135”, recoge el comunicado de Sanidad.

Como en las entregas de cuerpos anteriores, el ministerio alertó que algunos cuerpos muestran señales de “abusos, palizas, estaban esposados y con los ojos vendados”.

Hasta ahora, el Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza), al que llegan los cuerpos, solo ha conseguido identificar siete de los cuerpos que han llegado a su poder dado el deterioro grave que presentan.

Lea: Israel dice que María Corina Machado “aprecia decisiones y acciones durante la guerra” de Netanyahu

Uno de los médicos del centro envió a ‘Efe’ unas fotografías de uno de los cuerpos recibidos, en la que se veía un rostro deformado y la cabeza aún mantenía atada la venda con la que presuntamente se le habían tapados los ojos. Las manos seguían esposadas a la espalda y en sus brazos se aprecian numerosas marcas y heridas.

El deterioro de los cadáveres es tal que el Hospital Nasser ha tenido que organizar vistas con las familias de los desaparecidos en las que se muestran las imágenes de los cádaveres, con tal de que alguno de ellos pueda reconocerlos y contribuir a su identificación.