El grupo islamista Hamás asegura que uno de los cuerpos que entregó este martes a la Cruz Roja, el cual según el instituto forense israelí no se corresponde con el de ningún rehén, pertenece en realidad a un “soldado” israelí, según aseguró un miembro de la organización a la cadena catarí Al Jazeera.

Una fuente de Hamás aseguró a esta cadena que el cadáver se corresponde con un soldado capturado por su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, en mayo de 2024. Entonces, el grupo difundió un vídeo haciéndose con un cadáver no identificado en un túnel en la Franja de Gaza.

Preguntado por EFE, el Ejército de Israel aseguró que “ningún soldado ha sido secuestrado desde el 7 de octubre (de 2023)”.

Ya en mayo de 2024, cuando Hamás alegó haber capturado el cadáver de un soldado, el Ejército israelí negó estas afirmaciones.

Ante las informaciones difundidas en distintos medios locales según las cuales el cadáver no pertenece a un soldado, sino a un presunto colaborador del Ejército proveniente de Cisjordania, las fuerzas armadas manifestaron que “para preguntas sobre el cuarto cuerpo diríjase al instituto de medicina forense”.

Hamás entregó a la Cruz Roja en la noche del martes cuatro cuerpos presuntamente correspondientes a rehenes en la Franja de Gaza.

Una vez llegaron a Israel, el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv) determinó que tres de ellos se correspondían con cautivos, pero no el cuarto.