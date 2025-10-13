Un video se ha hecho viral en redes sociales en las últimas horas por lo impactante de las imágenes. Se trata de un joven que va caminando por una acera y de repente es “tragado” por un hueco.

El hecho le ocurrió a un estudiante en Manaos, capital del estado de Amazonas, en Brasil. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad dan cuenta del momento en que el joven caminaba tranquilo y de un momento a otro parte de la acera se derrumba, produciendo un hueco muy grande.

El joven ni siquiera pudo darse cuenta cuando se derrumbó parte del andén. Cayó inmediatamente en él.

Varios transeúntes que pasaba por el lugar se dieron cuenta y acudieron a auxiliar al joven. Un motociclista, se nota en el video, se detuvo para brindarle ayuda al estudiante.

De acuerdo a medios locales, la víctima sufrió lesiones de consideración, por lo que luego de ser rescatado por funcionarios de Protección Civil y agentes de la Policía de Manaos, fue trasladado a un centro de salud.

En reportes de medios se señala que las investigaciones preliminares apuntan a que una conexión de agua irregular en la tubería como la posible causa del derrumbe. Al parecer, el terreno donde se produjo el incidente estaba en construcción y no contaba con el refuerzo estructural necesario.

Testigos del incidente aseguraron que ante lo grave del hecho el estudiante sobrevivió solo por un “milagro”.