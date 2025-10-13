Las autoridades avanzan en las investigaciones del feminicidio Leyla Monserrath, la menor de 15 años que fue hallada muerta el pasado 25 de septiembre en el Sonoyta (México).

El cuerpo de la adolescente fue encontrado en una vivienda ubicada en El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles. El dictamen forense reveló que Leyla Monserrath falleció por asfixia mecánica.

Sobre el caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló a dos adolescentes, de 13 y 15 años, como las presuntas responsables directas del crimen que Leyla Monserrath, el cual mantiene conmocionada a la comunidad.

Las acusaciones surgieron luego de una inspección en la que la Fiscalía obtuvo pruebas materiales que apuntan a la participación de las menores en el crimen.

Inicialmente, las autoridades habían centrado sus investigaciones en un adulto identificado como Martín ‘N’, alias El Kalusha o Minimi, quien fue hallado sin vida días después.

Al parecer, nuevos elementos incorporados a la investigación permitieron a la Fiscalía descartar a alias El Kalusha y redireccionar el rumbo del caso hacia las dos menores, que fueron detenidas y presentadas ante las autoridades.

“En un primer momento la investigación estuvo dirigida a un adulto de nombre Martín “N”, alias “El Kalusha” y/o “Minimi”, localizado sin vida días después lo que se logró identificar pericialmente mediante el cotejo de huellas dactilares. Posteriormente, mediante nuevos y contundentes datos de prueba aportados a la carpeta de investigación, se pudo establecer la participación directa de las dos menores de edad en el ilícito referido.”, explicó la Fiscalía.

“La FGJES reafirma su compromiso de investigar con rigor y actuar con firmeza ante los delitos que atenten contra la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes en Sonora.”, puntualiza.