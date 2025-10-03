El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó este jueves a Colombia a no retroceder en los avances alcanzados con el acuerdo de paz, firmado por el Gobierno y las FARC en 2016, y subrayó la urgencia de implementar garantías de seguridad de cara a las elecciones.

Así lo manifestó en su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en el país, un documento que será presentado mañana en Nueva York.

Guterres alertó sobre los actos de violencia ocurridos en los últimos meses, como el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el pasado 11 de agosto, y reiteró que garantizar la seguridad para el desarrollo de los próximos comicios es “fundamental para la democracia colombiana”.

Según el calendario electoral, la primera vuelta presidencial se celebrará el 31 de mayo de 2026 y la segunda, en caso de ser necesaria, será el 21 de junio.

El jefe de la ONU destacó que el Estado debe fortalecer su presencia en las zonas más afectadas por el conflicto, acelerar la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y avanzar en la reforma rural integral, cuyo cumplimiento consideró clave para ofrecer alternativas de desarrollo a las comunidades.

El texto da cuenta además de dos ataques recientes atribuidos a grupos armados: uno contra un helicóptero policial en Amalfi, Antioquia (noroeste), en el que murieron 13 uniformados, y otro frente a una base aérea en Cali, que dejó seis civiles muertos y más de 70 heridos.

El informe celebró igualmente la emisión de las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que calificó como un momento crucial en la implementación del acuerdo.

“Ahora es fundamental mantener el impulso y evitar retrasos indebidos al traducir las sanciones propias en acciones restaurativas en beneficio de las víctimas”, dijo.

Guterres expresó su preocupación por la continuidad de la violencia, pues la ONU reportó los asesinatos de diez excombatientes este año, con lo que ya suman 481 desde la firma del acuerdo, además de 48 defensores de derechos humanos.

También registró, entre finales de junio y principios de septiembre, unos 8.700 desplazamientos forzados y 41.800 confinamientos en diez departamentos, especialmente en el Pacífico y el sur de Bolívar.

El secretario general reconoció avances en materia de reincorporación de excombatientes y en la implementación de la reforma rural, que ya alcanza un 9 % de la meta de adjudicación de tierras pactada en el acuerdo.

“El camino hacia la paz en Colombia ha sido moldeado no solo por la determinación de su pueblo, sino también por el apoyo inquebrantable de la comunidad internacional”, afirmó Guterres, quien agregó que la ONU mantendrá su apoyo a la consolidación de la paz en Colombia.