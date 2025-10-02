El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este jueves el “acoso militar” por el vuelo de “aviones de combate” de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe, donde el Gobierno de Donald Trump, además, mantiene un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera una “amenaza”.

“Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo de venezuela; denuncio ante el mundo esta situación que, repito, no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional”, manifestó Padrino López durante un balance de operaciones de la Fuerza Armada.

En una transmisión del canal estatal VTV, el ministro indicó que el sistema integrado aéreo de Venezuela ha detectado “aviones de combate” estadounidenses, algo que dijo “fue comprobado y verificado”, incluso, por una aerolínea internacional que reportó la presencia de las aeronaves a la torre de control de Maiquetía, el aeropuerto que sirve a Caracas.

“Nunca habíamos visto este despliegue de aviones. Sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35, pero atreverse a acercarse a territorio venezolano. Los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida”, expresó el jefe militar.

Según el titular de Defensa, se detectó la presencia de “más de cinco vectores” con “características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35.000 pies”.

En septiembre pasado, Padrino López denunció que EE.UU. realiza vuelos de “inteligencia” contra el país suramericano, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un “plan de amenaza militar y de intervención” para “desplazar al presidente Nicolás Maduro”.

En este sentido, detalló entonces que “siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos” en el Caribe, pero, añadió, ahora pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada, y a “triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela”.

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.