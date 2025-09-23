La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), agencia federal de Estados Unidos responsable de proteger la salud pública, amplió su advertencia sobre la posible contaminación radiactiva en camarón congelado al incluir el retiro de dos nuevas marcas en ese país.

La alerta se amplió luego de confirmarse la presencia de cesio-137, un radioisótopo artificial, en envíos procedentes de la empresa indonesia PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods). Esto llevo a nuevos retiros de los supermercados, gracias a los hallazgos, realizados entre junio y septiembre de 2025.

Hasta el momento, la FDA no ha recibido reportes de enfermedades, pero advierte que la exposición reiterada a radiación baja puede acarrear riesgos a largo plazo.

La agencia señaló que las marcas AquaStar y Mercado se sumaron al retiro nacional, junto con productos de Kroger.

En la investigación se determinó que aunque los lotes no superaron el nivel de 1200 Bq/kg de cesio-137, la manufactura y manipulación en condiciones no sanitarias justificó la medida preventiva recomendando el retiro inmediato de los productos implicados.

Además, la empresa PT. Bahari Makmur Sejati fue incorporada a una alerta de importación para frenar el ingreso de sus productos a Estados Unidos.

El último aviso de la agencia incluyó el retiro de bolsas de camarón congelado de AquaStar Raw Peeled Tail-on Shrimp Skewers (UPC 731149390010), Kroger Mercado Cooked Medium Peeled Tail-Off Shrimp (UPC 011110626196) y Kroger Raw Colossal EZ Peel Shrimp (UPC 20011110643906).

Se identificó que las fechas de estos productos para su caducidad eran de marzo a noviembre de 2027. Algunas de las cadenas de supermercados donde distribuyeron son: Kroger, Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foodsco, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C, King Soopers, Mariano’s, Metro Market, Pay Less Supermarkets, Pick ‘n Save, Ralphs, Smith’s y QFC, además de puntos de Walmart bajo otras presentaciones en retiros previos.