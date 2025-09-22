Un nuevo caso de intolerancia le está dando la vuelta al mundo. Una mujer a través de redes sociales acusó a su esposo y suegro de intentar asesinarla con una serpiente venenosa, al parecer, por el pago de un dinero.

Ante la denuncia que se hizo viral en las diferentes plataformas digitales, las autoridades de la ciudad de Kanpur, en Uttar Pradesh, India, adelantan investigaciones para esclarecer lo denunciado por la mujer y dar con la captura de los presuntos agresores.

Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando su pareja y suegro la habían encerrado en una habitación con el peligroso animal durante varias horas. En ese tiempo, la mujer fue atacada por la serpiente.

De acuerdo con la mujer, el hostigamiento por dinero por parte de su esposo y su familia inició en 2021, meses después de su boda. En ese momento, constantemente le exigían dinero para arreglos del hogar y otras necesidades.

Los suegros le pedían el dinero supuestamente con el propósito de renovar una habitación de la vivienda; ante ello, los padres de la víctima decidieron entregar algunos recursos con el objetivo de que terminaran los hostigamientos; sin embargo, no fue así, pues le seguían solicitando dinero.

La suma exigida llegó hasta medio millón de rupias, por lo que los padres de la novia decidieron no entregar más dinero. Debido a esto, la mujer fue víctima de constantes amenazas y hasta estrangulamiento. Pero lo peor estaba por llegar, pues fue encerrada con una serpiente venenosa, la cual le causó varias heridas.

Se conoció que la familia del esposo, no le brindó ayuda y la dejó en la habitación sufriendo por el dolor. Sin embargo, la víctima logró contactar a su hermana, quien acudió de inmediato y la trasladó al Hospital Gubernamental Ursala, donde recibió el tratamiento necesario y permanece bajo observación médica.