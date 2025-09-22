El presidente estadounidense, Donald Trump, planea vincular el uso del paracetamol en el embarazo con el riesgo de padecer autismo, en un anuncio este lunes en la Casa Blanca, a pesar de que no hay evidencias científicas que apoyen esta afirmación, según reportes de medios.

Se espera que Trump, acompañado de autoridades sanitarias, advierta a las embarazadas sobre el uso del paracetamol, el ingrediente activo del Tylenol y uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial, informó The Washington Post citando múltiples fuentes cercanas al Gobierno republicano.

Además, se prevé que hablen sobre un tratamiento para el autismo basado en la leucovorina, considerada análoga del ácido fólico.

Preguntada sobre el próximo anuncio, la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, no quiso adelantar detalles, pero sí aseguró que el presidente “está muy entusiasmado”.

“Puedo asegurar que (el secretario de Salud) Robert F. Kennedy y el increíble equipo sanitario que este presidente ha reunido están observando estos asuntos desde una perspectiva muy diferente y están prestando atención a estudios y al estándar de oro en ciencia e investigación”, advirtió en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Sobre las críticas de la comunidad científica ante un posible anuncio relacionado con el autismo , Leavitt llamó a todos a ser más receptivos a lo que Trump tiene que decir.

“Antes de sacar conclusiones basadas en reportes que ni siquiera la Casa Blanca ha confirmado, animo a todos en esta sala a esperar el anuncio de las cuatro de la tarde con pensamiento crítico y los oídos abiertos para escuchar realmente lo que el presidente y su equipo de personas ajenas al sistema tienen que decir al respecto”, indicó.

Ya Trump había adelantado el anuncio este domingo a bordo del avión presidencial Air Force One.

“Creo que será una conferencia de prensa muy importante y queremos que las cosas entren en vigor de inmediato”, dijo.

El mandatario sugirió que el Tylenol (popular marca de paracetamol o acetaminofén) “era un factor muy importante” en el riesgo de autismo y que muchas investigaciones se han realizado al respecto, una afirmación que ha sido desbancada por científicos que han asegurado que no hay relación entre el paracetamol y la enfermedad.