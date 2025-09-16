La Comisión Internacional de Investigación de la ONU acusó este lunes al Gobierno de Israel de cometer genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y responsabilizó directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu y a sus colaboradores. El informe, presentado en Ginebra, sostiene que las autoridades israelíes han ejecutado cuatro de los cinco actos genocidas definidos en el derecho internacional.

El documento incluye 16.000 elementos probatorios y fue elaborado por este órgano creado en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, antes del inicio de la actual ofensiva. Según la Comisión, el trauma que vivió la sociedad israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 fue “despiadadamente manipulado” por Netanyahu y sus aliados.

Chris Sidoti, jurista australiano e integrante del comité, aseguró que “el pueblo de Israel ha sido traicionado por su gobierno desde el principio”, al recordar que 1.200 israelíes murieron en los ataques y que el Ejecutivo no adoptó medidas para rescatar a los rehenes. Además, recalcó que la decisión de mantener una “guerra genocida” durante casi dos años ha puesto en riesgo la paz y la seguridad de la población israelí.

Aunque señaló que no hay comparación con el sufrimiento de los palestinos, el comisionado afirmó que los ciudadanos israelíes también han sido víctimas de la manipulación de sus autoridades. “Cualquier cosa que podamos hacer que ayude al pueblo de Israel a ver lo que está pasando, a asumir la responsabilidad por las acciones de su gobierno y actuar para ponerle fin, solo puede ser positivo”, indicó.

Por su parte, Navi Pillay, presidenta de la Comisión y exalta magistrada sudafricana, advirtió que el mundo ha roto su promesa de impedir nuevos genocidios tras los ocurridos en Ruanda y Bosnia en la década de 1990. “La Convención sobre el Genocidio nació de los capítulos más oscuros de la humanidad y hoy somos testigos en tiempo real de cómo la promesa de ‘nunca más’ se rompe ante los ojos del mundo”, declaró.

Pillay hizo un llamado urgente a los Estados para actuar de inmediato: “No hay necesidad de esperar a que la Corte Internacional de Justicia lo declare un genocidio. Todos los Estados están obligados a utilizar cualquier medio en su poder para evitar que se cometan más crímenes, no solo en Gaza, sino en todo el territorio palestino ocupado”.