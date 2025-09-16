La Unión Europea (UE) afirmó este martes que su posición sobre si se está produciendo un genocidio en Gaza no ha cambiado, después de que una Comisión de Naciones Unidas concluyera que Israel ha cometido ese crimen.
Noticia en desarrollo...
Una Comisión de Naciones Unidas concluyó el pasado lunes que Israel ha cometido este crimen contra la Franja.
