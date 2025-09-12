El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este jueves que su país responderá a la condena contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intentar revertir el orden democrático, un fallo que calificó de “caza de brujas”.

Le puede interesar: Bolsonaro de momento no irá a prisión y su defensa podrá presentar un recurso de apelación

“Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro”, denunció Rubio tras conocerse la condena.

“Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, agregó sin ofrecer más detalles.

Vea aquí: Colombia y Perú abren reunión técnica para revisar frontera amazónica en medio de tensiones por la isla Santa Rosa

Previamente, en declaraciones a la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró “sorprendido” por la condena y defendió a Bolsonaro, uno de sus aliados en el extranjero, como un “buen hombre”.

Trump impuso semanas atrás un arancel del 50 % sobre la mayoría de productos brasileños exportados a Estados Unidos en represalia por el proceso contra Bolsonaro, una medida rechazada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Lea también: Condena a Bolsonaro lo coloca entre los expresidentes latinoamericanos con causas penales

La Administración estadounidense sancionó además y prohibió la entrada al país al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso Bolsonaro, a quien acusa de llevar a cabo una “caza de brujas”.

Bolsonaro fue condenado este jueves por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Le sugerimos: Así se gestó el intento de golpe de Bolsonaro: fechas, protagonistas y pruebas

El líder progresista fue investido finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha asaltaron con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.